Gauna (INADI): Es necesario un cambio cultural

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Leticia Gauna, delegada provincial del Inadi respecto a la denuncia contra el Chaqueño Palavecino sostuvo por Radiofmtotalque se presentó una denuncia formal en la delegación de Corrientes desde una organización de mujeres que viene trabajando por los derechos humanos de las mujeres. Explicó que una vez que se hace una denuncia, se da inicio a un procedimiento, se inicia un expediente, luego se comunica a la persona denunciada sobre la denuncia. “Tiene una instancia que se llama audiencia conciliación que es donde la persona denunciada tienen la oportunidad de pedir disculpas o expresar su postura en relación a la denuncia planteada”. “Pero como organismo consultivo no tenemos poder de policía como para obligar a la parte denunciada a que participe”. “De todas maneras, si no concurre el expediente continúa, ya con las pruebas y en el Inadi, los vídeos, capturas de pantallas sirven como elementos probatorios”. Agregó que al final se hace un dictamen por si hubo o no una conducta discriminatoria y eso lo determina el Inadi a nivel central, no en las provincias. También relató que se espera que se solucione en la primera instancia, en éste caso, al ser un referente cultural y público en un evento masivo, “la intención de ésta organización es que pueda pedir disculpas públicamente y que esto no vuelva a suceder; si bien no hay una multa o una pena, lo que sí hay es un dictamen y se hace sugerencia o recomendación”. La entrevistada marcó la importancia de que la comunidad participe, “si dejamos pasar esto se naturaliza y nos hace daño como sociedad en general, es necesario un cambio cultural y ese cambio cultural lo hacemos entre todos”. Lo de la peste rosa (otra frase utilizada por El Chaqueño), nos remite a los años ochenta, referenció Gauna, a la discriminación y estigmatización de grupos sociales vulnerados que dieron y aún hoy siguen dando lucha por sus derechos. Además cabe mencionar que “es un espectáculo público, pagado por el estado, masivo, es un refente cultural que tiene una responsabilidad y no puede decir que desconoce e inclusive dentro del mismo espacio del chamamé, también hubo una época donde fue estigmatizado y costó ponerlo en valor dentro de la cultura popular y sin embargo hoy se lo reconoce a nivel mundial”. “Utilizar un espacio que costó obtener para vulnerar a otros, es lamentable” finalizó.