Suman 10 en Corrientes los veteranos que terminaron con sus vidas

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Lugo del luctuoso hecho que conmociona a toda la comunidad por el suicidio de otro veterano de Malvinas José Galván, titular del Centro de Veteranos de Corrientes manifestó por Radiofmtotal que se sentía destruido por la noticia de éste camarada de más de treinta y cinco años de lucha, “él era presidente del Centro de Ex combatientes de Mercedes y fue el que consiguió la construcción de la sede que se iba a inaugurar el próximo 2 de abril”. Contó que “el tema del olvido es muy doloroso, pero gracias a amigos periodistas como uds. pudimos conseguir sobre todo asistencia en la salud aunque llegó tarde” dijo. “Hasta el 92 no tuvimos contención del estado nacional y la mayor cantidad de camaradas que se quitaron la vida fue en esa etapa y lamentablemente se sigue despidiendo a los camaradas”. Relató que conseguir trabajo incluso en esa época ( después de la guerra) no era posible, “yo tuve que negar ser un ex combatiente para obtener un empleo, pero cuando se enteraron inmediatamente fui despedido, argumentando que teníamos secuelas y no podían pagarnos tratamiento psicológico”. “Muchos camaradas no aguantaron todo eso”. Con Adrián Verón suman diez los veteranos en Corrientes que tomaron esta determinación de quitarse la vida, agregó Galván y expresó que “si se hubiera contado con la asistencia en la salud mucho antes, seguramente, muchos camaradas estarían todavía entre nosotros”. Fueron muy marcados dijo por la frase “los loquitos de la guerra” y “exponernos para ir al psicólogo o al psiquiatra nos hizo reacios”. Remarcó la importancia de la contención familiar que es fundamental. “La familia es la que puede expresar mejor lo que nos pasa, además no es fácil convivir con un ex combatiente y en los centros de veteranos se suele tener también esa contención que tanta falta hace” sostuvo.