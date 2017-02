El SITRAJ pretende no perder poder adquisitivo éste año

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | SITRAJ presentará al STJ pedido de recomposición salarial la semana que viene. Juan Carlos González titular del SITRAJ Comento en exclusivo por Radiofmtotal que el martes 7 de febrero presentaran el petitorio al STJ que consiste en una recuperación salarial en el año de un 30% en virtud de la desvalorización de sus salario y teniendo en cuenta que el año pasado quedaron por debajo de la inflación que se estableció alrededor del 40 %. “A pesar de que todavía no se aprobó la ley de presupuesto para éste año, pero teniendo en cuenta lo ejecutado el año pasado, creemos que puede ser factible, y además esperamos contar con el apoyo del superior tribunal ya que ellos fijan el cronograma de salarios para el año 2017 y no desconocen sobre esa desvalorización”, aseguró González. También dijo que el año pasado perdieron varios puntos, teniendo en cuenta la información a nivel nacional, se habla del 40%. “El tribunal tiene la facultad de establecer los mecanismos para mantener por los menos el poder adquisitivo de los salarios y el Sitraj maneja su propio presupuesto. Sostuvo que éste año lo iniciaron con el presupuesto prorrogado del año pasado, hasta tanto se sancione la ley de presupuesto de éste año, que está en legislatura, en cámara de diputados y depende de la premura con que se maneje la legislatura una vez que comiencen las sesiones tratar éste tema, que “pienso debe ser uno de los primeros expedientes que tienen para resolver” agregó el entrevistado. Una vez que comiencen las actividades en la legislatura, González asegura que van a seguir insistiendo porque en el proyecto de ley de presupuesto que presentó el ejecutivo, se produce nuevamente un recorte presupuestario para el poder judicial de éste año y eso agrava la situación económica en el poder judicial. “En octubre del año pasado ya no había presupuesto para brindar servicio de justicia normal, hubo que recurrir a refuerzo de partida, esperemos que este año no pase lo mismo”, finiquitó.