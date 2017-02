Preocupa el inicio de clases

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Secretario General de ACDP en dialogó con Radiofmtotal, dijo que teniendo en cuenta la pérdida adquisitiva de los salarios desde el año pasado y lo que va de éste año, consideran que el 18% es insuficiente, “la idea es recuperar el salario y esto no se puede dar con éstos porcentajes”. Desde las autoridades provinciales aseguró que no tienen ningún tipo de respuestas y están preocupados, “más por la metodología que se quiere implementar éste año, discutir primero en provincia y luego ir a nación cuando veníamos haciendo el camino inverso; ese camino inverso nos daba cierta tranquilidad y ciertas pautas como para poder venir y sentarnos a discutir acá, pautas dadas por el fondo compensador, que llegaba para todos los docentes de la provincia y ayudaba mucho al docente que recién se iniciaba” aseveró. Además enfatizó que los tiempos se acotan, febrero es muy corto para una discusión salarial. Los directivos deben presentarse el día 10 de marzo y todo el personal el día 13. “Después hay que tener en cuenta las condiciones de los edificios, el lugar es importante para poder realizar las tareas sin ningún tipo de inconvenientes”. Sostuvo Gea que cuando no tienen ningún tipo de respuestas se pone tensión a la situación pero todos los gremios vienen trabajando y la semana que viene se reunirían para ver qué pasos seguirán. “Es fundamental conformar una agenda y discutir cada uno de los puntos que sea necesarios para que estén dadas las condiciones salariales, estabilidad laboral, condiciones de trabajo y que el alumno este en forma confortable en cada una de sus aulas”, enfatizó.