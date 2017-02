Cirugías en tres quirófanos de manera simultánea en Hospital Público

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En dialogo con Radiofmtotal la Dra. Mónica González, comentó que ya es la tercera cirugía laparoscópica que realizan en el hospital Irastorza de Curuzú Cuatiá. Comentó que mantuvieron una reunión el día miércoles con el Ministro, el Director de hospitales, el licenciado Cotto y el sub secretario de Salud. Aseguró González que las intervenciones de laparoscopía de los pacientes que ya están anotados y controlados con sus respectivos electrocardiogramas; y que además, van a traer un urólogo y un otorrinolaringólogo. De esta manera, “todas las personas que necesiten de éstos profesionales van a tener que pasar por dirección donde haremos una planilla para que cuando lleguen los médicos tengan esas planillas listas para la atención y la gente tenga un orden para que no tengamos ningún inconveniente algo muy importante porque tenemos un solo otorrino en el hospital y un solo urólogo que están sobrecargados”. Gonzalez aclaró también que no es para hacer certificados, es sólo y exclusivamente para personas con problemas de salud. La atención será la semana que viene y para ello se abrirán los tres quirófanos. “Lo nuevo es que la gente se acerque para atenderse con el otorrino o con el urólogo”. La directora del hospital sostuvo que éste servicio es exclusivo y con preferencia para pacientes de Curuzú Cuatiá; “salvo que sea una urgencia”.