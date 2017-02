Ex jefe policial desmiente los dichos del ministro Ortega

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Ex jefe policial Tránsito Ramírez, quien encabezó la investigación del secuestro en los primeros años del hecho comentó que dentro de ese cúmulo de elementos se obtuvo en los primeros meses del año 2004, un certificado o constancia de envío de dinero proveniente de Portugal de la firma Western Unión por parte de "Jorge Miguel Tavares da Costa", y como destinataria la hermana de José Horacio “Potrillo” Maidana echando por tierra la afirmación del Ministro de Seguridad Horacio Ortega, que se atribuyó el logro esa información aseguro en exclusivo a Radiofmtotal.

¿Así se dio el alerta hacia ese país, que había ese dato pero lo que llama la atención es que después de casi 12 años recién da ese resultado? ¿Creo que el ministro Ortega, toma eso que dijo INFOBAE en el 2004 y mencionó que esa información ya la tenía la policía de Corrientes?



También afirma Ramírez que ¿Lo concreto es que si ese dato fue cierto, que a raíz de ésta información se aprendió, mal trabajo hizo la policía de Portugal, al no dar una respuesta un poco más inmediata al pedido de la policía federal? ¿En esa época teníamos el dato de que estaban por la zona de la triple frontera, ellos se manejaban con identidades falsas y si no comenten un hecho que llame la atención a las fuerzas de seguridad es imposible que caigan?



¿Lo que cuentan los medios nacionales se puede entender si ese dato concluye en un año como máximo, pero doce años ya es mucho? agregó el comisario que ¿al no haber un control administrativo ni un interés contundente por parte de los organismos responsables de lograr la aprehensión a nivel internacional, no le dan demasiado artículo a lo requerido por otros países?