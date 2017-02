Paro bancario la semana próxima

Estiman que podría darse el viernes próximo CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El representante de la Asociación Bancaria de Corrientes, Juan Carlos Lescano informó a Radiofmtotal sobre la medida tomada por los bancos hoy viernes 9 de febrero se cortar la atención al público las últimas dos horas debido al no poder llegar a un acuerdo con el aumento de sueldos para este 2017 ya que el gobierno pretende que los salarios no superen el 18% en ese caso si el gobierno no dialoga para un acuerdo entonces se hará paro completo nacional, el acuerdo que el banco tenía, venció el 31 de diciembre por lo que exigen una baja del 4% para recompensar el salario del 2016 y de ese cálculo del 4 por ciento de enero se toma una base de 2000 pesos efectivo y más un 10% que da 6,7 u 8 mil pesos mensuales de acuerdo a la actividad que realice cada personal bancario, además los bancarios habían hecho una presentación ante la cámara nacional de apelaciones de trabajo de la cual se tuvo una respuesta favorable que ordenaba a todos los bancos q deben pagar inclusive aun a los q no se habían suscripto pero aun así el ministerio sigue no queriendo monologar convocando a audiencia y es por eso que la mayoría de los bancos no han cumplido con el plazo excepto banco de Corrientes y Credicop ya que cumplieron con los pagos.