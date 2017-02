Presunto intento de usurpación de un terreno

CURUZÚ CUATIÁ (Con pedido de difusión) | El que suscribe, Rubén José Sereno, se dirige a UD. a fin de informarle, a los fines que estime corresponder y / o dar difusión, del siguiente hecho, el que, sintéticamente, paso a describir: El día jueves 9 de febrero del 2017, entre las 14,15 hs a las 16 hs, unos vecinos de la calle Podesta entre Monteagudo y Vicente López, observan que en el terreno ubicado sobre Podesta esquina Vicente Lopez, el que podría ser, propiedad de Sucesores de "Ganaderos Unidos de Curuzú Cuatiá", arriban al mismo en una moto y un auto, no se puede precisar Marca , modelo, ni numero de patente, del que descienden tres hombres jóvenes, quienes comienzan a extender una cinta métrica y a clavar en el piso unas estacas, quizás a modo de señalamiento, para dividir dicho predio en parcelas.

Al ver que eran observados por parte del vecindario y ante los llamados de atención que, los mismos, les hicieron , de que se encontraban dentro de una propiedad privada. Como también el pedir intervención a la autoridad policial e informar a miembros del ejecutivo municipal, y a quienes son los posibles propietarios o encargados de dicho predio; es ahí cuando, esas personas que no pudieron ser identificadas, se retiraron del lugar.



Asimismo, cabe agregar que el día viernes 10 de febrero del 2017, en horas de la mañana, llegaron hasta ese lugar quienes son los responsables de ese predio, a fin de tomar las medidas de control, cerramiento y cuidado de ese espacio de terreno, con la finalidad de evitar nuevos intentos de usurpación.



Esta situación dejo muy preocupados a varios vecinos de ese lugar, acostumbrados a vivir en un barrio sumamente tranquilo y pacífico. Y que, en esta oportunidad, se ven sorprendidos por hechos que solo ocurren en los grandes centros urbanos, y no en una localidad del interior de nuestra provincia de Corrientes. En la que reside gente mansa, pacífica y respetuosa de los bienes ajenos y de la propiedad privada, como los que habitamos este 1er Pueblo Patrio.



Esperemos que las autoridades correspondientes, tomen los recaudos necesarios a fin de evitar situaciones de este tenor, que ponen en riesgo la tranquilidad y paz de nuestra ciudad y sus ciudadanos.



Muchas gracias. Lo saluda muy atte.



Rubén José Sereno