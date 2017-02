Ley de Talles: no se regula en Corrientes y conseguir ropa para muchos es un problema

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Brenda Mato, una joven cuya foto se virilizó sosteniendo un cartel con la leyenda ¿no tengo qué ponerme? en exclusivo por Radiofmtotal dijo es la segunda vez que le sucede la misma situación, la de no encontrar en ninguna tienda prendas de talle grande. ¿Teniendo en cuenta que es normal que no haya ropa como para mí, salgo a ver qué hay, no a buscar algo específico, porque ya sé que no lo voy a encontrar, y trato de no exponerme a esa situación, pero quise ir a aprovechar la época de rebaja, incuso de ir a lugares donde podría conseguir, porque tengo prendas de mi talla de esos lugares y todo lo que encontré fueron talles XS y S fue sentirme discriminada también de esos lugares?, relató.

Además contó que se encontró también con ropa marcada en ciertos talles y que no se correspondían con el tamaño de la prenda. Explicó que ¿Argentina y Uruguay son los únicos países que necesitan una ley de talle, en el resto del mundo vas a cualquier tienda y todas tienen su apartado de talles grandes, o sea, podes elegir la ropa que queres ponerte y es la misma que ves en la vidriera con una confección distinta o adaptan la moldería?.



Mato asegura que acá en Argentina ¿no se conocen los talles que utilizamos los argentinos, se basan en una tabla europea? ¿Me parece que no se trata sólo de una cuestión legislativa, sino de que los fabricantes entiendan quiénes son sus consumidores?