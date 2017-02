El kilo de pan aumentó un 15% por actualizaciones salariales de los empleados

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En comunicación con Radiofmtotal Juan Vamvakianos pro tesorero de la Asociación Industriales Panaderos de Corrientes dijo "en corrientes solo se aumentó un 10% en enero" afirmo. El precio del pan varia según el costo que tenga cada panadería, puede haber precios de 18 el kilo como también 30$, el año pasado el precio del pan casi no se ha modificado ya que la harina no aumento pero si otros insumos como: la manteca, margarina, azúcar, grasa entre otros lo que llevo al aumento de masas como: facturas, chipas y bizcochos. La asociación ha sugerido una suba de 2$ lo que daría un aumento entre 28 y 30$ no más que eso.