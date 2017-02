CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En este acto de solemnidad democrática cuyo significado debe resaltarse como símbolo de convivencia política y pública presentación del estado de la administración y los proyectos planificados. Vengo a fijar las prioridades del DEM para este periodo de gobierno: En el aspecto económico financiero, la situación de los ingresos coparticipables ha mejorado en términos nominales, pero ha quedado retrasado en términos reales, sustancialmente a causa de la devaluación y la inflación, esperamos que este año se equilibre esta situación. En cuanto a los recursos propios la recaudación local se ha mantenido e incrementado, gracias principalmente a dos razones, la actualización del código y ordenanza tarifaría, aprobada año a año por este HCD, mantenemos la decisión de reforzar los recursos propios, combatiendo la morosidad en las tasas e impuestos, y continuar premiando al buen contribuyente, que aporta a la ciudad en forma regular. Se continuará con la implementación de mayores mecanismos de control, estando en pleno funcionamiento la oficina de ejecución presupuestaria municipal, que realiza un estricto control de las facturas, seguimiento del gasto y las imputaciones de partidas; con los resultados positivos de las compras por licitación en el área de alumbrado público, se continuaran con otras áreas, a fin de reducir costos y programar las inversiones en forma anualizada. En el aspecto interno de la administración municipal en cuanto a los recursos humanos de la municipalidad luego del pase a planta permanente realizado, el próximo paso es el estudio de la situación del Promuni, tendiendo a jerarquizar al empleado municipal, para lo cual debe actualizarse el plantel básico del personal municipal que servirá de base para las futuras incorporaciones y re categorizaciones, según las responsabilidades y competencias. Es necesario además continuar recomponiendo los ingresos de la familia municipal, con una política salarial adecuada y previsible, la capacitación del personal en todas las áreas, principalmente en el uso de las nuevas tecnologías, atención al público, manejo y cuidado de maquinarias, etc. Será un objetivo primordial de la gestión ante la situación actual y la perspectiva socioeconómica que se prevé , potenciar la producción y comercialización de los pequeños productores periurbanos y propiciar la creación de la mesa de acuerdo para el sostenimiento económico y el acceso al consumo, con la participación de los sectores empresarios y sociales, con el objeto de promover la reactivación del consumo local, el acceso al consumo de calidad por la población de menores recursos y la formación de los jóvenes para el empleo implementando en forma conjunta con las empresas de los diferentes sectores económicos los programas de inserción laboral y entrenamiento para trabajo, el programa joven, y formación en oficios En el mismo sentido, de creación de nuevas alternativas laborales y de inversión, se va consolidando la tarea del área de turismo , como actividad incipiente en nuestra ciudad, complementando necesariamente con el sector privado para que se generen inversiones tanto en promoción como en infraestructura , especialmente tomando en cuenta el proyecto del parque acuático “termas de curuzú” y otros de aprovechamiento de la potencialidad cultural de la ciudad. En el área social a través de la coordinación de políticas sociales, se ejecutan programas con financiamiento nacional y recursos propios, apuntando siempre a recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo, apoyando iniciativas comunitarias y la valorización de la familia. Se sumara un apoyo a la primera infancia, para insertarlo en una acción integral que favorezca el desarrollo adecuado de la primera etapa de la vida humana, donde más se necesita una buena nutrición, estimulación y afecto para consolidar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, independientemente de las condiciones socio económicas en que les haya tocado nacer. La ley de protección del menor a nivel nacional todavía se aplica en corrientes en forma parcial, sin embargo desde el municipio continuaremos con la detección de sus necesidades y evitar que caigan en situaciones de riesgo, como el trabajo infantil, la mendicidad, la prostitución y las adicciones. desde el área de niñez, Se concretará un convenio con la justicia para las familias del corazón o sustitutas.- La función municipal en este aspecto es netamente preventiva, debiendo el estado provincial tomar en serio el tema de los menores delincuentes y los adictos, creando un sistema de contención adecuado a través del sistema de salud pública y el servicio penitenciario, a través de programas con financiamientos suficiente que atiendan esta problemática a fondo y con real voluntad de encontrar una solución que dé tranquilidad y paz a nuestra sociedad. así mismo continuaremos acompañando acciones tendientes a combatir la violencia de genero y acompañar a las mujeres víctimas de este flagelo social El área de salud continuará trabajando con los centros municipales, las campañas educativas, plan sumar y remediar; y pese a la merma de personal del programa médicos comunitarios readecuamos esta situación para continuar brindando las atenciones, acentuando nuevamente la faz preventiva y la atención primaria. articulando con salud publica las acciones para combatir la enfermedades como el dengue con los programas como el patio limpio.- Respecto del área de deportes, pondremos el mayor énfasis en el deporte comunitario y social, pero ampliando la posibilidad de participación a todos los sectores sociales y económicos sin discriminación alguna, aprovechando la infraestructura existente en todos los barrios. estamos terminando con mucho éxito las colonias de vaciones. continuará la cooperación con las instituciones del medio, además de apoyar las gestiones que realicen las mismas ante los gobiernos nacional y provincial. En la actividad cultural se continuará con el intenso trabajo que se desarrolla en esta área, tanto en actividades propias como el apoyo constante a las instituciones y personas del quehacer cultural local. ciclo nuestros músicos, ciclo nuestros bailarines, ciclo nuestros actores y nuestros artistas plásticos. Academia municipal de artes, teatro cine, teniendo al teatro cervantes y a la casa del bicentenario como centros los eventos como el festival del esquilador, los carnavales, el festival del locro el del cordero, la feria del libro, son todas oportunidades de crecimiento a nivel regional, para dar a nuestros vecinos ocasiones de esparcimiento e identificación con curuzú cuatiá y nuestros valores esenciales. en cuanto a las obras públicas, principalmente impusaremos las obras de infraestructura de agua y cloacas en los sectores que nos falta llegar con este servicio.- en el servicio de alumbrado público, se ha comenzado la ejecución de un plan amplio que planifique las inversiones necesarias para que se logre la optimización del alumbrado y la ampliación a zonas que hoy carecen del mismo, además de la eficiencia en el gasto mediante un estricto control de compras para asegurar precio y calidad. las calles enripiadas, a través del área de vialidad municipal, se estaran mejorando sustancialmente, cubriendo toda la ciudad en un tiempo prudencial, según las condiciones climáticas lo permitan, de manera de garantizar las mejores condiciones de accesibilidad y tránsito a los vecinos de todos los barrios. se continuará con el plan de pavimentación de hormigón por ahorro previo el cual se habia interrumpido el año pasado, así como la culminación de la avenida laprida es necesario realizar un plan integral de circulación de la ciudad, que contemple no solo las calles, sino también las veredas que no existen o están en general en mal estado o son ocupadas para actividades particulares sin autorización o tienen profundos desniveles que ponen en peligro a los transeúntes. los desagües pluviales son una necesidad imperiosa, nesecitamos gestionar el proyecto integral que actualmente está pendiente de ejecución mediante un convenio de la nación y la provincia con financiación internacional. en referencia al cementerio municipal se continuará el mejoramiento general en su estética, y la continuidad de la construccion de nichos en el sector este del mismo. estamos finalizando un minucioso ordenamiento administrativo del mismo que permitirá no solo mejorar la recaudación de los derechos y tasas que se perciben , sino también recuperar espacios abandonados , mejorar la organización y la atención al público. los espacios verdesde la ciudad exigen un mantenimiento permanente, sin embargo curuzú cuatiá es una de las pocas ciudades que tiene una gran cantidad y calidad de parques y paseos y ello es un valor a rescatar y a cuidar. en las plazoletas barriales se repararán los juegos infantiles y bancos, fomentando la creación de amigos de las plazas, asimismo plantando árboles en veredas y parques.- en cuanto al plan de manejo de residuos de curuzú cuatiá (plamares), que incluye tanto la recolección como la disposición final. la erradicaron del viejo basural depende de la generalización en la población del sistema de separación de residuos. en el tránsito, se profundizará el accionar de los inspectores municipales, con la incorporación de mayor personal, previo a la capacitación en material de educación vial, además de continuarse con la semaforización de la ciudad. en general, se buscará lograr una mayor eficacia en todas las actividades de control en la vía pública, sea de bromatología, tránsito, obras y comercio que permita tareas de prevención y de sanción a las violaciones de las normas vigentes. en cuanto a los grandes emprendimientos, continuarán las gestiones para lograr la obtención de los fondos para la rotonda de nuestro acceso oeste, el agua y cloacas para el sector sur y noroeste de la ciudad, la concreción del gas natural y la radicación de un parque industrial en curuzu cuatia, les propongo articular gestiones desde el dialogo costructivo y el trabajo mancomunado entre los dos poderes del estado municipal el hcd y el dem, con reuniones de trabajo mensuales en pos de concretar estos grandes poryectos. los invito entonces a rescatar el espíritu del bicentenario de la independencia, con pasos concretos que la dirigencia política, social y económica somos responsables de proponer y llevar adelante, de otra manera el orgullo de pertenecer a curuzú cuatiá , primer pueblo patrio, quedará como un simple titulo para recordar, les propongo que el impulso bicentenario nos obligue a seguir cambiando curuzú cuatiá por un futuro mejor para todos. DE ESTA FORMA, DEJO FORMALMENTE INAUGURADAS LAS SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CURUZÚ CUATIÁ PARA EL AÑO 2017.