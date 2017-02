CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Federico Moulia, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, en dialogó con Radiofmtotal explicó sobre el programa ¿Agua potable en cada hogar?, al respecto aseguró que es un programa que se lanzó a fines del año pasado, que se está ejecutando desde el ministerio de desarrollo social y va a tener una participación muy activa del Ministerio de Salud para hacer el control, evaluación y seguimiento de dicho programa.

¿Está destinado fundamentalmente a familias rurales que no tienen acceso al agua potable, a quienes se les hará muy difícil llegar a través de una red de agua, entonces éste programa le va a proveer un equipo biopotabilizador con filtros y pastillas de tal manera que puedan consumir agua apta? sostuvo Moulia.



Se está trabajando en toda la provincia, haciendo un relevamiento para poder llegar a todas las familias que aún no disponen de agua potable. El programa cuenta con ¿un dispenser, con un bidón, el cual se prepara con un filtro y pastillas biopotabilizadoras, el usuario debe cargarle el agua que utiliza siempre y al pasar por ese sistema de pastilla y filtro, se produce la biopotabilización?. Esto se repondría cada tres meses dijo el ministro.



Además comentó que esta primera etapa, que se está poniendo en práctica a partir de éste año, ¿prevee que unas diez mil familias puedan ser beneficiadas, si bien no cubre toda la demanda, es una primera etapa? insistió.