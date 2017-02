Rodríguez remarcó la necesidad de canalización de arroyos

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Dr. Pablo Rodríguez, brindó una conferencia de prensa este martes 21, en horas de la mañana, en el Salón Azul, donde se refirió a las precipitaciones que cayeron sobre nuestra ciudad el viernes 17, que dejaron el saldo de 1400 familias inundadas.

En ese sentido, el Dr. Rodríguez manifestó que “más de 6.000 personas fueron afectadas por el anegamiento de sus viviendas y desde el municipio se estuvo trabajando en forma coordinada para brindarles asistencia, ropa, comida y techo para pasar la noche y más allá de la primera ayuda, los días siguientes con la limpieza y desinfección de las viviendas”.



“Estas familias sufrieron un gran impacto económico, en un momento en que la situación de la familia argentina no es la mejor, por lo que desde el municipio nos acercamos a brindarles esta ayuda necesaria”.



Con respecto a los casi 200 mm que cayeron en la ciudad remarcó que “los desagües no dieron abasto, hubo casos puntuales de gente del centro que se inundó, las calles estaban completamente anegadas. Vimos la situación desde el aire, con el dron de un funcionario y pudimos observar que en el puente del Paso de las Niñas, sobre Ruta 126 se formó un cuello de botella que hizo desbordar ese sector de la ruta, afectando a la ciudad”.



“En 2015 teníamos problemas de inundaciones – dijo el funcionario municipal. En 2016 el municipio comenzó a construir y limpiar los desagües pluviales esperando un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que llegó a la provincia, pero nunca al municipio, ya que fue desviado para hacer obras de canalización en Virasoro. Ese dinero era para canalizar arroyos en Curuzú y Goya, pero nunca llegó”.



“Nosotros limpiamos constantemente los desagües pluviales y hay funcionarios que se encargan de controlarlos cuando llueve para limpiarlos si la gente arroja basura que pueda obstruir su normal funcionamiento, por lo tanto, no creo que ese haya sido el problema. Si bien llovió 190 mm en la ciudad y 300 mm en la zona rural, no es normal que la zona urbana se inunde de esa forma, el embudo que se formó en el arroyo del Paso de las Niñas, que no está canalizado impidió que el agua se escurra continuando su curso”, dijo Rodríguez.



Nuevos barrios de INVICO



En cuanto a los nuevos barrios de INVICO, ubicados detrás del barrio Ralín, que están terminados pero no fueron entregados y ya sufrieron problemas de inundación, el Dr. Pablo Rodríguez manifestó que “nosotros con el Intendente Domínguez planteamos en su momento a la gente del INVICO que estaba construyendo en lugares inundables. El problema es que el INVICO se está extendiendo hacia el otro lado y se va a encontrar con el arroyo Castillo que desborda demasiado”.



“La canalización que hizo el Intendente Aquino hace más de veinte años, con el proyecto Popolizio, alivió a la población de barrios como el Santa Rosa que sufrían constantes anegamientos, pero no fue terminada, ya que falta la parte del arroyo Paso de la Niñas que es el que causó el problema en esta oportunidad, generando un embalse”.



“Ahora el gobierno nacional y el provincial le dieron a Esquina 50 millones de dólares para obras de canalización, esperemos que hagan el esfuerzo y Curuzú pueda tener también esta obra tan necesaria, que es muy costosa y no puede ser solventada por el municipio”, puntualizó el Secretario de Gobierno Municipal.