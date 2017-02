Inminente aumento del agua

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |Defensor del pueblo de la provincia de Corrientes Dr. César Tressens dialogó con Radiofmtotal, en donde explicó sobre el aumento del agua, cómo se llevó a cabo la audiencia pública y el caso de los cortes del servicio y lo poco o nada que se puede hacer para solucionar la dureza del agua en la ciudad de Curuzú Cuatiá.

Con respecto al primer tema del aumento del 10% del agua, que por ley se debe hacer a través de una audiencia pública explicó que efectivamente se hizo el 30 de diciembre en Yapeyú, agregó que se enteraron por el boletín oficial y ¿en base a ello hicimos los planteos que estimamos correspondientes, vinculados a tarifas y vinculados a infraestructura?. Lo que además aclaró el defensor del pueblo es que no es vinculante, es decir que lo que el defensor, o lo que las asociaciones de consumidores manifiesten, no le obliga a la autoridad convocante a acatar. ¿Pero la ley también exige que se publique en el boletín oficial y en medios que lleguen a la población? indicó Tressens.



Además se refirió al caso de lo que ocurrió con un fallo del STJ de la provincia de Corrientes, aseguró que ¿para la persona que lo planteó en su momento, establecieron que no se le podía cortar el servicio por factura impaga; ahora, para que eso se le aplique a todos es que el fallo no es erga omnes, es decir es sólo para esa persona que lo planteó. Pero desde la defensoría se pide que se le reconecte y después se discuta la deuda?



El Dr. Tressens aseguró que están trabajando en la recomendación con respecto a los piletones y la dureza del agua. ¿Entiendo que es un tema de larga data y lo vamos a atender, es la primera vez que me reúno con el intendente de Curuzú, así que vamos a hacer los reclamos correspondientes? finiquitó.