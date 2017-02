CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En comunicación con Radiofmtotal Lucas Gómez propietario de la panadería y confitería María Auxiliadora nos comentaba no solo de la suba del pan que esta semana que viene estaría por entrar el aumento sino también la suba de otros servicios como el agua que este mes le vino el doble de lo que normalmente paga, la suba de la haría provoca que suba el pan y con eso la gente ya no compra lo que solía, y eso se ve cuando ya no compra un kilo sino medio o un cuanto y eso afecta al negocio que tiene que cubrir con otros gastos como la materia prima, el gas, la nafta para el reparto, el agua y demás gasto que pueda llegar a tener una panadería, hoy el kilo de pan está a $25 y un poco menos para los negocios que de esa manera se los ayuda a que puedan revender.