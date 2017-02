Reunión para presentar Proyecto para el mantenimiento de los arroyos

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | José Irigoyen secretario del gobernador Ricardo Colombi en comunicación con Radiofmtotal nos comentaba sobre la reunión llevada a cabo el día lunes a las 7 de la mañana con el ingeniero Mario Rujana titular del instituto correntino del agua, en la reunión se expresó la preocupación de lo sucedido el día viernes por la lluvia caída que fue alrededor de 400 mm, se expresó la preocupación de los vecinos por la falta de canalización y limpieza de los arroyos en estos últimos 20 años y se necesita contar con un equipo técnico y tener inversión para hacer la obra, también se vio y estudio el curso del arroyo y lo que se había hecho en la época de la intendencia de Alberto Quino quien tiene muy claro y explicaba que no se habían hecho las limpiezas ni la conservación, no se completaba la etapa restante para que no suceda el desbordamiento, se está trabajando con el equipo técnico para presentar un proyecto a la autoridad nacional que corresponda para el financiamiento de la obra que es de suma prioridad contar con la canalización para que en el futuro cuando haya lluvias grandes como se está previsto que haya hasta mayo los barrios más afectados como Santa Rosa, Centenario y Unión.