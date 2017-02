En Curuzú, Camau aseguró que 2017 será "el año de la alternancia"

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El candidato a gobernador Camau Espínola anticipó la conformación de "una gran alianza basada en la participación y las propuestas que le permitirán a Corrientes crecer sobre la base de una oportunidad histórica: después de 16 años de un sistema agotado lograremos la alternancia en el poder". "Vengo conversando con todos los sectores, con mucho respeto y mucha prudencia, y puedo decirles que son cada vez más los sectores y partidos que se nos suman sin pensar en los cargos. Lo hacen interesados en las políticas públicas que necesita Corrientes para desarrollarse", dijo Camau en una recorrida por Curuzú Cuatiá. "Estamos en un momento histórico sin precedentes, porque nos hemos preparado mejor que nunca para llegar al Gobierno y porque a la actual administración se le termina el tiempo después de 16 años en los que no pudo resolver los problemas estructurales de Corrientes, que siguen siendo los mismos", puntualizó en declaraciones a la prensa. El senador nacional y candidato a gobernador fue abordado por los medios al arribar al hospital oncológico de la Fundación Rocca, oportunidad en la que destacó "la participación y el compromiso de un sector privado que quiere invertir en Corrientes porque ve el futuro con esperanza". Resaltó "el enorme gesto de altruismo de esta fundación, que hizo una donación de 10 millones de dólares para construir el centro de oncología 'Anna Rocca de Bonati', un centro de referencia nacional que desde Curuzú Cuatiá beneficiará a toda la región". LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PRIVADO Para Camau, el ejemplo de la Fundación Rocca demuestra que "hay un sector privado interesado en que invertir para que a Corrientes le vaya cada vez mejor", por lo que ratificó su compromiso de "aplicar las políticas públicas necesarias para ello". Consideró que hay "dos factores clave por los cuales el sector privado no invierte. Uno de ellos es la escala salarial del sector público, ya que Corrientes paga los peores sueldos del país y eso hace que el sector de la sociedad más numeroso no tenga capacidad de consumo". "El otro factor es la falta de politicas de acompañamiento al sector privado. Si los caminos no están en condiciones el sector productivo no hará inversiones en esa zona, lo mismo sucede con la capacidad energética. Si no garantizamos un buen plan energético y no sumamos beneficios impositivos tampoco tendremos capacidad para atraer inversiones", diagnosticó. SON 16 AÑOS DE LO MISMO Camau sostuvo que "a pesar de todo hay interés en invertir en Corrientes porque estamos en una ubicación estratégica territorialmente, tenemos ríos, estamos en el centro del Mercosur y somos el nexo con el resto de las provincias, además de contar con ganadería, arroz, forestación citrus y mucho más". "El principal problema hoy sigue siendo la energía, y los responsables son los que vienen gobernando hace 16 años. Llevan tanto tiempo sin dar respuestas que allí encontramos la explicación de porqué la gente nos acompaña cada vez más", aseguró. El candidato del justicialismo recordó que "en las últimas elecciones estuvimos muy cerquita de ganar, pero en esta oportunidad hemos multiplicado el apoyo popular porque la gente se dio cuenta de que el relato de echar la culpa a otros se terminó. Por eso este será el año de la alternancia". INVERTIR CORRECTAMENTE Para Camau, la gestión es "la clave de un gobierno exitoso, porque con gestión podemos invertir correctamente, colocar el recurso del Estado donde hace falta y no en un festival de elecciones desdobladas para intentar acortar la gran diferencia a favor que tenemos". "En vez de gastar en elecciones innecesarias tendrían que invertir para que el hospital de Mocoretá, que es muy bueno, tenga médicos. O para que no se caiga el techo de la escuela de San Cosme, como muchas otras escuelas que no están en condiciones porque no se ha invertido como corresponde", señaló. Dijo en ese sentido que su objetivo en la campaña es "debatir sobre propuestas de fondo para cambiar esta realidad. No con chicaneos y agravios, sino pensando en que las provincias vecinas han bajado los índices de mortalidad infantil y Corrientes no lo pudo hacer", finalizó.