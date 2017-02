CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Luego de las intensas lluvias caídas en la ciudad de Curuzú Cuatiá, el intendente Ernesto Domínguez, expresó por Radiofmtotal que el ciudadano común no tiene la obligación de conocer dónde termina la responsabilidad de un estado municipal y dónde empieza la responsabilidad del estado provincial con cada uno de sus organismos; porque un funcionario, que se candidatea (José Irigoyen) para intendente, no debería desconocer cómo funciona el estado? decir que la problemática de lo que sucedió con las últimas precipitaciones en Curuzú se deben sólo a la falta de canalización, arrancamos de una mentira, porque hay un fenómeno que supera las previsiones que hasta ahora se tenían de un plan de mitigación de inundaciones que se tenía de la década del 90, algo que ya está estudiado qué debía hacer el estado y no el estado municipal, que a pesar de eso ya hizo los pedidos porque no es una necesidad nueva?.

¿Además todos los arroyos están bajo la jurisdicción y control del ICAA, instituto que depende de la provincia, por lo tanto no se puede hacer nada sin la participación de ese organismo. En noviembre de 2015 desde el ejecutivo y en conjunto con el consejo deliberante, nos habíamos manifestado para que el ICAA se hiciera presente en la ciudad y pueda realizar éste tipo de estudio sobre la canalización de los arroyos. En esa oportunidad, cuando vinieron los integrantes del instituto, el último en enterarse fue el intendente, se reunieron con concejales, vieron los arroyos, pero no tuvimos un informe? asegura Domínguez.



En la entrevista, Domínguez también habló sobre una ley promulgada en el gobierno de la legislatura provincial cuando Arturo Colombi estuvo de Gobernador, y no se cumplió con esa ley. ¿Todas estas cuestiones, el funcionario provincial que criticó, no debería desconocer, menos un dirigente que ocupa cargos provinciales?, aseveró.