CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Estatales se sumarán al reclamo de los docentes y resolverán modalidad dijo a Radiofmtotal Feliciano romero secretario general de ATE corrientes.

El pasado jueves se llevó a cabo una reunión con el secretario general del país y de la asociación trabajadores del estado donde se resolvió hacer un paro de 48 horas junto con los docentes y los trabajadores privados como la CGT, no solo se va a reclamar las paritarias sino también no perder más puestos de trabajo y la recomposición salarial.



El día 8 se va a hacer una jornada de protesta por el día internacional de la mujer varias organizaciones de género y sindicales pedirán por la aplicación de políticas públicas que se invierta la problemática.



Hoy miércoles a las 19:30 horas se hará una asamblea en corrientes para coordinar con los docentes la forma y la modalidad del paro, este paro ya está comunicado al ministerio de trabajo y seguridad social de la nación por parte de la asociación trabajadores del estado nivel nacional para que sea para todo el país y tener el resguardo sindical correspondiente.



La modalidad se definirá la próxima semana. Mientras tanto, el Gobierno busca desactivar la medida de fuerza de los educadores a través de una convocatoria al diálogo.



La próxima semana autoridades provinciales llamarán a los representantes gremiales para dar a conocer una propuesta salarial que podría actualizarse en el transcurso del año.



Al ser consultado sobre los docentes que no se suman al paro dijo son traidores.