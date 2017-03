CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Daniel Cassiet presidente de la FEC (Federación Económica de Corrientes) en comunicación con Radiofmtotal informo el aumento del 40% de la energía eléctrica es un aumento que viene por el tema de la generación, transporte y distribución de la energía, el impacto del aumento no será igual para todos los sectores en algunos será mayor la incidencia y en otros menor.

En esta semana la dirección provincial de energía va a dar los números para cada sector no se sabe exactamente cuanto será el incremento ya que depende del nivel de consumo, en 2015 el usuario pagaba el 10% del valor de la generación de la energía y el gobierno nacional afrontaba el 90% por medios de subsidios esos subsidios general inflación, la política del presidente es ir eliminando gradualmente los subsidios la idea es llegar al año 2019 sin ellos.



Los usuarios ya sean comerciales o residenciales con el aumento van a estar pagando el 47% del valor de la generación de la energía. La semana pasada se tuvo una reunión con tres ingenieros y con él su interventor que explicó la parte técnica.



Hay muchos comercios que consumen mucho más energía de la que solicita al distribuidor tiene multas y eran multas que no tenían un valor importante se pagaba y no se le daba la debida atención pero hoy las multas van a tener incidencia hay que analizar y hacer las correcciones que haya que hacer para no pagar multas el consumo residencial no tiene estos problemas pero si los comercios y las industrias.