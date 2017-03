Sin neurólogo en el Hospital Civil

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Johanna Shmagalski publico en su cuenta de Facebook un articulo diciendo que el Hospital Fernando Irastorza no cuenta con todos los especialistas necesarios, entre ellos Neurólogo.

Johanna Shmagalski sufre de hipertensión intracraneal o Pseudotumor cerebri, una de las tantas llamadas enfermedades Raras. .



Es sabido que hay muchas enfermedades nuevas, y muchas de ellas son neuronales, y si no se detectan a tiempo es mas riesgoso para el paciente, para mi enfermedad es uno de los especialistas mas importantes, pero nos olvidemos que en todo el mundo existen chicos con desórdenes como hiperactividad, hiperquinesia, con déficit de atención, hay personas mayores cuyo médicos no pueden resolver todo y derivan a neurólogos, etc.



En Curuzú Cuatiá solo hay Neurologo en clínica privada, por lo que es mucho mas complicado a la hora de pedir algún tipo de ayuda, ya que nos dicen mas de una vez que si tenes para una consulta clínica, debes de tener para todo lo otro. Por eso pido a todos que apoyen con una firma y quizás podamos hacer eco para que en el Hospital Fernando Irastorza de Curuzú Cuatiá Corrientes, contemos con Neurologo Especializado en enfermedades Raras, y así todos los que tenemos diferentes enfermedades contemos con los mismos derechos.