El gremio UDA participara del paro docente

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |En comunicación con Radiofmtotal Juan Carlos Cristiani secretario general de UDA (unión docentes argentinos) nos comentaba sobre la situación de las paritarias a unos días de comenzar con el ciclo lectivo 2017.-"lo que queremos es el marco legal a través de las paritarias pertinentes" dijo el secretario.

También agrego que lo que está ocurriendo a nivel provincial como nivel nacional es responsabilidad del estado provincial y nacional porque la temática que se está trabajando es a última hora.



Además nos cemento sobre el anuncio que hizo el señor gobernador, la propuesta no es perfecta, no se tiene mucha información pero a la tarde de hoy se podrá tener en conjunto con los sindicatos docentes más precisión con respecto al tema porque en la asamblea legislativa el gobernador dio un número que se cree que no se concretaría.



El gremio participara en el paro convocado para el lunes y el martes y el 8 de marzo día internacional de la mujer se hará una manifestación en el ministerio de educación de la nación conjuntamente con los gremios y las entidades sindicales.