Convocatoria ciudadana: piden especialista para el Iraztorza

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Johanna Shmagalsk de 25 años de edad (vecina y ciudadana de Curuzú Cuatiá), quien hace tres años padece de Síndrome de Pseudotumor Cerebri, también conocido como hipertensión intracraneana idiopática, una enfermedad caratulada dentro de las enfermedades Raras.



Johanna comentó por Radiofmtotal de la enfermedad que padece, informando que necesita que los vecinos la ayuden a juntar firmas para que, en el Hospital ¿Fernando Irastorza? , ubicado en Curuzú Cuatiá; pueda haber un Neurólogo especialista en estas enfermedades y así poder ser atendida todos los meses.



Afirmo que, a través de su cuenta de facebook ¿Anys Castro? también realizó el mismo pedido. Dijo :-¿si se logra la presencia de éste médico no solo me va a ayudar a mí con mi enfermedad, sino que también a muchos chicos que sufren otras enfermedades similares.



Durante la entrevista contó que su pedido al ¿Ministerio de Salud de Corrientes? es, porque todos los meses necesita hacerse un chequeo y en el lugar donde vive solo hay neurólogo en la Clínica ¿Curuzú? y la Clínica ¿San Roque?, y como se sabe, para poder acceder a la atención del mismo se debe contar con plata.

- ¿no siempre estamos con la plata como para decir, te vas todos los meses a hacerte atender, porque no solo es el neurólogo, sino que atrás de éste, también hay muchos estudios?, relató Johanna.



Con respecto a la consulta del periodista de cómo es su día a día, la entrevistada expresó:-¿a mí, cualquier persona me ve y no cree que tengo una enfermedad invalidante, porque no presento una apariencia física que lo demuestre? Pero es muy complejo aseguró, ya que ¿padecemos problemas motrices, pérdida de memoria, dolores de cabeza que nos dejan días en cama, pérdida de la audición y la vista?.



-¿No soy una persona que puede toser, estornudar como una persona común? siguió diciendo, ¿porque el líquido que produce la enfermedad, al realizar estos síntomas; se mueve y hace presión en cierta zona del cerebro y ya se nos complica una cosa nueva?



¿Esta enfermedad te genera todos los problemas de un tumor cerebral sin que esté la masa del tumor?; termina sintetizando todos los problemas que sufre.

Con respecto a la insistencia de la presencia de un neurólogo en el hospital, dice- ¿los médicos ni siquiera saben de la enfermedad, ?muchas veces me sentí mal y fui al hospital, al comentar de mi enfermedad más de un médico ni siquiera sabía de lo que estaba hablando.



-¿Me pasó muchas veces que me internaron, sin saber que darme ni que tratamiento hacerme? es por eso que insisto con la presencia de un neurólogo en el hospital, insistió.