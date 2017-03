González: “El descuento es querer disciplinar a la docencia”

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Juan Manuel González, secretario general de SITEAC (Sindicato de Trabajadores de la Educación y Afines de Corrientes),en contacto con Radiofmtotal dijo que “una vez más con jornada de paro en éste inicio de clases, pero no quedó otra alternativa después que las negociaciones del día viernes no llegaron a un final feliz”. Agregó que Tienen la convicción de que están luchando por reivindicaciones salariales y mejores condiciones de trabajo.

También contó que “ahora estamos trabajando por la gran movilización de éste martes desde los sectores docentes y la administración pública, que se llevará a cabo a las 10 de la mañana desde la plaza Vera y que va a culminar con la entrega de un petitorio en la casa de gobierno”.



Según el relevamiento que hicieron en distintas localidades de la provincia, en el transcurso del lunes, el acatamiento en varias escuelas fue del 100%, una medida que desde larga data no se tenía tan contundente, y lo mismo en el interior del país, aseguró González.



Explicó que se requería un blanqueo, aumento y que se acorten los plazos de pago de todas las cifras que se iban a extender en el tiempo “porque si no se blanquea, no tienen impacto en el aguinaldo ni en concepto de jubilados” aseguró. Esa es la contra propuesta que llevarán el miércoles, agregó. “La pauta inflacionaria del último acuerdo que fue en marzo del año pasado a éste marzo, la inflación tiene un número del 40%, por lo tanto un acuerdo en un 18% es un acuerdo donde el salario del trabajador ya se ve despreciado” declaró el gremialista.



“Si no reclamamos ahora, vamos a perder la ley de paritarias, vamos a perder el incentivo docente, se va a terminar definitivamente el fondo compensador que ayuda a provincias como la nuestra a tener igualdad en salarios con otras provincias más ricas”, afirmó.



El miércoles esperan “un gesto de grandeza de parte de quienes tienen la función de conducir la provincia, de manejar los fondos públicos, que se deje de lado la propaganda política, hay que recomponer los salarios de la administración pública porque en cuanto a poder adquisitivo somos la última provincia”, sostuvo González.



Aseguró también que van a analizar las acciones futuras y más si se pretende descontar, “un descuento es querer disciplinar a la docencia, una medida extorsiva” “Pero estamos convencidos de que es un reclamo justo y vamos a demostrar a los chicos valores y contenidos, porque el derecho a reclamar es un derecho”, finiquitó