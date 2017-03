Preocupa incumplimiento de obra social a ex combatientes

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Por Radiofmtotal José Galván, dirigente de los ex combatientes correntinos, informó a cerca de la situación que éstos están pasando en relación con la obra social que cubre sus gastos médicos. Galván contó que, desde hace un largo tiempo la obra social que utilizan los ex combatientes de Malvinas no está funcionando correctamente; aclarando, “hay departamentos donde los médicos no quieren atender porque Pami le paga un sueldo muy bajo”. “Nosotros ya le mandamos una nota al Director de ésta entidad para que mejore cuanto antes la situación”, dijo. “El día sábado nos reunimos en el congreso provincial, en La Valle, con la Dra. Norma Pérez, quien nos dijo que se va a encargar de recorrer toda la provincia y verificar que la obra social funcione correctamente”, expresó. Reclamando por una mejor atención, también informó que para el día jueves se van a reunir en la Provincia de Bs.As, en una organización nacional, a reclamar por la atención médica que les corresponde. “A nivel país se nos están muriendo nuestros compañeros, por secuelas de la guerra y se agrava más con esta situación que estamos viviendo”. Para poder apurar este tema comentó que se reunieron en el consultorio que posee el centro de combatientes en Corrientes Capital y que hablaron con algunos médicos, para que al menos una vez por semana se recorra los diferentes departamentos de la provincia y poder atender la parte psicológica y psiquiátrica de los hombres ya que últimamente al no funcionar la obra social están muriendo cada vez más ex combatientes. “Algunos médicos nos atienden porque somos ex combatientes, pero nosotros no queremos que nos tengan lastima, queremos que nos atiendan como corresponde y para eso pagamos”, insistió Galván. A la espera de una respuesta concreta y positiva “vamos hacer lo que sea para una buena atención como nos merecemos”, finalizó.