La EFA “Mensú Peguará” de Curuzú necesita terreno

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |Cristian Almirón titular de la Escuela de la Familia Agrícola (E.F.A.) N° I.S 46 "Mensú Peguará", en comunicación con Radiofmtotal, charló a cerca de una nota publicada en facebook, que cuenta sobre la problemática que está pasando el edificio. Esta entidad ubicada en ruta 119 Km. 70, aloja a todos los chicos que viven cerca del lugar, y les brinda educación.

La E.F.A, como plantea el reclamo, tiene déficit en cuestiones edilicias, que hay que mejorar para poder dar una mejor educación a los chicos que concurren allí. “Nosotros tenemos que mejorar bastante el internado, poner machimbre, arreglar las instalaciones eléctricas y los pisos”. Contando un poco a cerca del edificio comentó que hace 5 años se consiguió por parte de Nación, ayuda para realizar algunos arreglos, pero que hoy en día con la cantidad de alumnos que concurren y la necesidad que tiene cada uno es obvio que no alcanza, que en el terreno en el que hoy están no les da el lugar para todo lo que tienen, aclarando que cuentan con producciones animales y vegetales para que los chicos practiquen para su mejor salida laboral el día de mañana.



“El año pasado terminamos con casi 60 chicos, este año creemos tener un buen número”, por eso insiste en la ayuda para brindar el mejor servicio a los alumnos. “Aprovechando la oportunidad, pido a la gente que tiene mucho campo que nos dé la posibilidad de un terreno, lo vamos a comprar por medio de una gestión al gobierno”, dijo. Reveló que el Gobernador actual, dijo brindar la ayuda necesaria, en cuanto cuenten con el espacio que necesitan, “el gobernador se comprometió en mandarnos la plata si conseguimos el terreno”. En el edificio trabajan cerca de 15 docentes, todos dependen de la provincia, indicó. “ellos a pesar de los calores y todo lo que se necesita están rodeados por amor y todo lo hacen de la mejor, siempre pensando en el futuro de los chicos”.