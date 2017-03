Se licitó un vehículo para alumbrado público

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En la mañana del martes 7 de marzo, se realizó en el Salón Dorado, la apertura de sobres de la licitación pública para la adquisición de un vehículo utilitario destinado al uso del área de electrotecnia.

Durante el acto de apertura estuvieron presentes el Intendente Municipal Prof. Ernesto Gabriel Domínguez, el Vice Intendente José Corradini, el Director de Ingresos Públicos CP Hugo Álvarez, la Asesora Legal Dra. Marisa Gómez Alderete, así como los Secretarios de Vialidad Municipal Luis Davis y de Obras Públicas Dr. Eduardo Ocampo.



En el inicio, el Cont. Alvarez manifestó que “se cumplieron todos los plazos y requisitos, se cursaron invitaciones a ocho firmas locales y se realizaron más de 50 invitaciones por internet, así como publicaciones en diarios locales”. “No obstante solamente se presentó un oferente”.

Se trata del Sr. Edmundo José Bilibio de la ciudad de Curuzú Cuatiá, quien ofreció una Ford Ranger 4x2 – nafta- 0 km, por un valor de 432.500 pesos.



El Intendente Domínguez remarcó en su momento que “con esta adquisición se trata de reforzar el trabajo de la Dirección de electrotecnia, como es el alumbrado público, uno de los servicios que se mantienen con fondos municipales, ya que no tenemos ningún retorno de parte de la DPEC.”



“Es un vehículo al que se le colocará una hidrogrua y con eso vamos a tener dos equipos para atender las necesidades de alumbrado de la ciudad, uno de los ejes junto con el enripiado y mejoramiento de calles y el plan de pavimento que vamos a realizar este año con recursos propios”, señaló el jefe Comunal.



Limpieza de desagües pluviales



En otra línea, Domínguez se refirió al trabajo de limpieza de desagües pluviales que lleva adelante el municipio y solicitó a los vecinos que no arrojen basura en los desagües ya que esto genera un gran inconveniente en tiempos de lluvia, como los que estamos viviendo.



“Les pido a los vecinos que no depositen basura al costado de los desagües y a aquellos que son testigos de estas acciones, que realicen una denuncia anónima, para poder tomar acciones”, dijo el Intendente de Curuzú.



Boleto Estudiantil gratuito



Con respecto al boleto estudiantil gratuito dijo que se llevó a cabo una entrega muy amplia de boletos en los domicilios, al tiempo que invitó a los estudiantes que aún no lo hayan recibido a acercarse a la oficina de Empleo Municipal.



“Se trata de una inversión en educación de 1.800.000 pesos en el año con casi 2500 niños y jóvenes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario que se ven beneficiados con este aporte municipal”.



“Debemos hacer hincapié en la educación – dijo Domínguez – que nos eleva como sociedad, nos perite crecer y desarrollarnos. Vemos en las grandes ciudades del mundo como los problemas sociales se resuelven con educación. Mañana es el día de la mujer, que viene sufriendo una gran violencia de género en el ámbito familiar y vemos también cómo la educación nos brinda herramientas para resolver de manera razonable estas situaciones de nuestra era. Necesitamos una comunidad más formada y eso se logra con educación”, puntualizó Domínguez.