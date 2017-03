¿El FinEs cuando comienzan las clases?

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | EL FinEs es un programa educativo destinado a completar la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos mayores de 18 años que han concluido en forma regular el último año de la Educación Secundaria y adeudan materias para su finalización. En nuestra ciudad viene desarrollándose desde hace varios años. Ahora, según versiones de total credibilidad a AgenciaCuruzu hablan de que el FinEs corre el riesgo de no poder continuar en Curuzú. La razón sería por que se desarrolla en una zona en que está otro establecimiento nocturno y esto no es posible. Como la actividad se cumple en un edificio escolar prestado, una solución sería poder lograr su ubicación en otro lugar, pero mientras esto no se logre corre el riesgo de no poder comenzar con el dictado de las clases en FinEs este año en nuestra ciudad.