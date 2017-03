Un 0800 para afiliados a Pami

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Por Radiofmtotal en exclusivo la Directora ejecutiva de PAMI Corrientes Norma Pérez, comentó del nuevo sistema de traslado y de atención en urgencias y emergencias domiciliarias para los afiliados. Ahora, PAMI implementó un nuevo sistema en el cual, ningún afiliado tiene asignada una empresa como antes, sino que deberá llamar a un 0800, “éste número ya está disponible en todas las agencia y le permitirá al afiliado acceder a los servicio que necesita”. La asistencia se desarrollará de la siguiente manera detalló: “el familiar del jubilado tendrá que llamar al 0800-333-0234, en donde le preguntarán los síntomas que está sufriendo y entonces será enviada la ambulancia correspondiente , con los médicos correspondientes, este servicio es solo para urgencias domiciliarias, no para traslados”, aclaró. Las empresas a cargo de mandar las ambulancias, son adjudicadas por PAMI central, hay que estar al tanto de que el servicio se cumpla, si esto no pasa, se generá los reclamos correspondientes”. Lo que respecta a los traslados para hacerse un estudio, los afiliados tienen que hacer el trámite como lo hacían habitualmente con la diferencia que tienen que dejar un número de teléfono para poder contactarlos. Pérez habló también de la entrega de bolsones y dijo, “no es que se redujo la entrega de comestible, sino que la actualización de los aranceles todavía no llegó, si en algún centro de jubilado no entregan, es decisión tomada por ellos”. Terminado con la información la doctora dejó en claro que por cualquier reclamo o inquietud los jubilados se acerquen a los CAP correspondientes a su ciudad.