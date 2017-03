Preocupación por asistencia a los abuelos

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Ruben Sotelo Socio Gerente de Emecur, detalló en exclusivo por Radiofmtotal que a partir del 1 de febrero, como se tercerizó la prestación del Pami, se privatizó en definitiva, la parte de las emergencias y las urgencias, tanto locales como de larga distancia, con o sin médico se hacen por prestaciones, significa que directamente el afiliado tiene que llamar al Pami a un 0800 y ellos nos autorizan la atención. Sotelo agregó que antes era mucho más fluído, más ágil, que llamaba directamente el abuelo, pedía la ambulancia y ellos iban. Ahora “tiene que ir al Pami, escanear una ficha donde el médico de cabecera pide el traslado o pide la atención y después el Pami nos tiene que mandar la orden de que hagamos el servicio, ésto a mí me parece que es más complicado” afirmó. Relató además que él había propuesto una reunión con el presidente del Pami y la dirección directiva “para explicarles que ya no va a ser un problema nuestro, sino que no recibimos la autorización para los abuelos que llamaron para que le vayan a hacer la atención” aseveró. Además dijo que si bien hay que ver cómo se implementa, “imagínese un abuelo con una urgencia que a veces no saben cómo explicar la gravedad de la misma o se le complica marcar un número telefónico”. Expresó Sotelo que “no sé en beneficio de quién es esto, no me parece que sea para el abuelo que es a quien le descuentan, el que aporta y merece que se le haga el servicio como corresponde, pero también es poco tiempo para sacar una conclusión” sostuvo. Reiteró que “a medida que vean la dificultad para poder comunicarse al 0800, que le retaceen el servicio y que el mismo no se dé en tiempo forma y hora que ellos piden van a comenzar las complicaciones, ojala que sirva para mejorar” dijo. “Pero ya nos llama la atención que antes atendíamos por día a 10 abuelos y ahora atendemos 2 o 3”. “El abuelo ya no se comunica con Emecur, tiene que llamar al 0800 y la empresa nos llama en caso de que efectivamente tengamos que hacer el servicio”. Pero la empresa será la que decide por cada caso y “le dirá, no abuelo, ud tiene que ir por sus propios medios, o tiene que ir a su médico cabecera, no sé qué le dirán, yo lo veo muy complicado” finiquitó.