La semana que viene inicia el enripiado en Pairirí y Basualdo

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Licenciado Manuel García Olano Secretario de Agricultura y Ganadería, comentó por Radiofmtotal que tuvieron que rescindir de la empresa que reparaba y enripiaba encargada del consorcio 77. Según informó hubo muchísimo problemas con la empresa contratista porque la obra está aprobada, el financiamiento está aprobado, en octubre ya tendría que haber estado terminados la obra, no solamente los diez kilómetros del primer tramo sino los diez siguientes hasta cazadores.

“La verdad que estamos muy desilusionados con el accionar de la empresa, en éste caso no es un descargo, sostuvo Olano, eligieron trabajar con ésta empresa que una vez anterior ya nos había generado un tipo de problemas, nosotros teníamos bastante reserva de volver a intentarlo, pero ésta gente explicó que habían solucionado su problema operativo y que iban a cumplir, desgraciadamente no cumplió y decidimos la semana pasada levantar la empresa de ahí”. “Lo podemos hacer porque se va pagando en base a lo que se hace y si no hace su trabajo se le dice que se vaya” agregó.



Ahora están con otra empresa que ésta semana, si dan los tiempos y sino la semana que viene empezará trabajar, que es la misma que está haciendo trabajos sobre la 25.



Olana relató que “la empresa anterior, en diciembre tendría que haber terminado los primeros diez kilómetros, en enero tendría que haber terminado los siguientes diez y en febrero estar trabajando en el acceso a Pairirí de Basualdo”, pero no fue así. Ahora, la nueva empresa contratada tiene otra capacidad de operativa y es capaz de avanzar hasta dos kilómetros por día si el clima lo permite, creemos que vamos a poder ir a la velocidad que queremos con las obras, sobre todo porque están los fondos disponibles?, afirmó. “Hoy por hoy no hay problemas de financiamientos, los recursos de la obra, una vez que se aprueba la obra quedan congelados, solamente pueden ir a un plazo fijo, no pueden ir a otra obra, eso también da un poco de malestar tener el presupuesto aprobado, los fondos asignados y la obra no se ejecuta, no es un problema de recursos sino de ejecución y deficiencia de los contratistas, nos equivocamos” agregó el entrevistado.



También comentó que se pretende forzar una mayor participación de los consorcios, “todos los lunes, una hora antes de la reunión de la comisión directiva habrá una reunión del consorcio, un lunes a cada consorcio y cada dos o tres meses hacer esa misma reunión en la zona del mismo consorcio para hacer que la gente participe más, qué pregunte cuánto cobró, en qué se gastó, etc, el consorcio cobra todos los meses una cantidad de plata, depende de los kilómetros que tenga para el mantenimiento del mismo y ese recurso hay que rendirle a los socios”. Para eso serán las reuniones explicó.



Además aseguró que se está avanzando sobre la ruta 25, “a pesar de la lluvia, calculo que en 10m o 15 días se estará llegando al descanso y a partir de ahí se sigue avanzando, desde el descanso por Malvinas hasta Esquina con el enripiado completo de la ruta 30 y lo mismo en la 126”.