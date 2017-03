Lavado de autos a domicilio

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Se lo conoció tras protagonizar un anuncio en el facebook de Claudio Alejandro Dal Lago quien lo felicitó por el servicio que brinda, que es lavar coches. Por Radiofmtotal Rubén Maciel dijo que, desde aproximadamente del mes de septiembre del año pasado, brinda este servicio, “Empecé hacerlo en Zárate, Bs.AS y hoy lo hago en Curuzú”, en un principio pensé que no iba a progresar, pero por suerte con el correr de los meses me hice conocido y hoy me felicitan por el trabajo que hago”, sostuvo.

Comentó también que en un momento de su vida tuvo acceso a un trabajo digno y a una obra social, pero decidió dedicarse a lavar coches, porque le gusta manejarse sólo y ser independiente.



“Hay gente que cree que, porque lavas con una manguera el trabajo no sirve, pero no sabe el laburo que hace uno”. Relató, “Prefiero tardar dos horas en cada trabajo, pero hacerlo bien porque después me sigan llamando”. Explicó, que sale en su bicicleta y lleva todos los productos que el cliente le solicite.



Contando un poco a cerca de su familia dijo que son cinco; tres niños, su mujer y él y que por día más o menos lava cinco coches, “no pretendo hacerme rico solo tener para sustentar mi casa”. Agradecido por la publicidad que le hizo Claudio Dal Lago, prometió y afirmó no defraudar a sus clientes.