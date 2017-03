Reclamo por aumento salarial

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Juan Carlos González, referente sindical del (Sitraj), en dialogo con Radiofmtotal comentó que el gremio va por más tras el anuncio de un 10% de incremento salarial habilitado por el tribunal de justicia para el mes de marzo. Lo acordado en realidad era de un 15%, fundamentado con la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, sostuvo, “nosotros pedimos esto porque el año pasado hubo mucha pérdida adquisitiva, el aumento que queríamos a fines de 2016 era de un 5%, pero no lo recibimos”. Se sabe que el año pasado tuvieron una recuperación salarial del 30% pagado en tres tramos, pero no alcanzó ya que todo subió un 40%. “No tenemos Ley de Presupuesto esto significa que Arrancamos con el presupuesto del año pasado”, afirmó. Contó además que el día martes se reunieron en el tribunal en una sesión de acuerdo salarial, con una concurrencia bastante importante y esperan que se concrete el mismo, “no se llegó al acuerdo como queríamos” expresó, pero dejo en claro que primeramente van darles un 10% y en el mes de marzo se recuperaría lo faltante, con el sueldo. Gonzales dijo que ya en el mes de febrero habían, por medio de una nota, pedido un 30% de aumento con el fin de que se vaya ajustando según la inflación, “al menos recibimos un 10%”. Aseguró que van a seguir insistiendo con la recuperación del segundo tramo salarial ya que éste se va a dar recién a mediados del mes de junio, “vamos hacer la gestión necesaria para que salga antes, con el aguinaldo” afirmó. Finalizando, explicó que el año pasado les habían prometido lo mismo pero como la inflación superó el 40% todo lo que pidieron lamentablemente no alcanzó y que esperan que este año no les suceda lo mismo.