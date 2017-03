No tienen costo las transacciones que se hagan en el Banco de Corrientes

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Ernesto López Calvo, Jefe de Operativo del Banco de Corrientes en comunicación con Radiofmtotal, habló del supuesto cobro de comisión en la extracción de dinero. “Nosotros no tenemos una norma que avale ésta información que se está manejando”, relato. Calvo contó que todas las transacciones que se hagan en el Banco de Corrientes no tienen costo, aclarando que ellos trabajan con RED LINK y que si se hacen transacciones con la misma, no se les cobra nada, pero si es de otra red, como es BANESCO y se hace extracción en el Banco que trabaja con red link ahí si va a sufrir un costo de comisión. “Los sueldos y los planes, no tienen cobro de comisión sea de la red que sea”, afirmó. “Cuando los planes y las cuentas de haberes son de nuestro Banco y van a otro, que cuenta con otra red, tiene límite de extracción, solo se puede sacar $2000 por día, manifestó “. “Todas las tarjetas de débitos tienen limite de extracción de $5000 diarios, si el cliente necesita hacer una extracción mayor debe acudir al personal correspondiente que trabaja en la entidad y ahí se realizarán los tramites adecuados”. Con respecto a la información que se maneja de extracciones con huella digital Calvo dijo, que “eso solo se está haciendo de manera interna y todavía no se implementó en los cajeros”. En cuanto al funcionamiento de los cajeros se sabe que hay falencias, pero hay que tener en cuenta que son máquinas y trabajan por medio de muchas líneas, el personal del Banco trata de resolver problemas internos y humanos, argumentó. Terminando la comunicación Calvo explicó que los cajeros en la Provincia de Corrientes no están habilitados para entregar billetes de $200 y $500, que esperan, se implemente pronto aquellos que puedan dar estos billetes.