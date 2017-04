Aumento la tarifa del agua

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El defensor del pueblo, Dr. César Tressens en comunicación con Radiofmtotal charló a cerca del aumento del servicio de agua dado en estos últimos días en la ciudad de Curuzú Cuatiá y explicó que “la Provincia de Corrientes tiene un ente regulador de agua con su sede frente al Parque Mitre de la Provincia de Corrientes y ese es quien controla y supervisa el servicio de agua en cuanto a la calidad o lo que se consume. Expresó que “para los ciudadanos que están teniendo problemas tanto con el aumento o la calidad del servicio pueden dirigirse a realizar sus reclamos, al ente de la provincia o a la defensoría del pueblo y los encargados de atender estos reclamos, hacen los trámites correspondientes para que se pueda llegar a una solución de acuerdo al problema que tiene el ciudadano”. En cuanto al aumento afirmó que “puede darse por varios motivos pero que las personas afectadas con esto deben, para reclamar, dirigirse primeramente a la empresa Gral., y si no están de acuerdo con la respuesta que estos le dan, ir al ente regulador de la provincia, a una oficina de Defensa al Consumidor o a la subsede de la Defensoría del Pueblo que funciona en Curuzú Cuatiá, en una de las oficinas de la terminal de ómnibus, Aclaró además que, “en las oficinas de la Defensoría del Pueblo solo atienden reclamos de servicios que son públicos como reclamos por el estado de las rutas, aumento en la electricidad, agua, transportes públicos y no servicios telefónicos”. “Somos un organismo que reclamamos lo que corresponde y lo hacemos de manera directa o indirecta hacia las empresas, es decir mediante correos o directamente”, expresó el defensor en cuanto a su manejo con las empresas. Por otro lado habló de la situación sucedida semanas atrás en la localidad, donde varios vecinos sufrieron la quema de sus electrodomésticos por los cortes de luz que se daban reiteradamente y dijo que “en la oficina no recibieron reclamos formales sino que solo fueron llamados telefónicos, donde informaron a todos los damnificados que realicen los trámites en la oficina de la DEPEC y si no se sentían satisfechos con la respuesta que estos le daban, se dirijan con una queja formal a la oficina de la Defensoría del Pueblo, pero aclaró que “por el momento no se recibió una queja de este tipo y que por notificación de otras personas sabe que ya se están tramitando la reparación correspondiente”.