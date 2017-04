Estaciones analizan un paro

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Carlos Gold, Presidente de la cámara de servicios y empresarios combustibles tras la comunicación con Radiofmtotal, dijo que están pasando una situación preocupante debido a la rentabilidad del sector. Gold contó que “durante el año 2016 el incremento del combustible estuvo casi el 10% por debajo del nivel inflacionario y el sector recompone rentabilidad cuando sube el precio o aumenta el combustible, pero como en este 2017 se ingreso con el 10% por debajo de la inflación los posicionó en un contexto desfavorable”, afirmó que “se pudo recuperar algo en el mes de enero cuando el combustible subió el 8% compensando un poco el déficit del 2016, pero como en este 2017 a principios del mes de abril, bajó el combustible un 2,5% se hace difícil hacer frente a los mayores costos”, además agregó que su “principal ingrediente de costo es el salarial y están a punto de firmar un nuevo acuerdo para el 2017, no inferior de un 20% y por ese contexto se analizó que “si las petroleras no dan una solución para fin de mes se va a programar algún tipo de medida de fuerza porque no solicitan algo desmedido, sino que solo quieren equilibrar el nivel inflacionario que se está viviendo”. Finalizando contó también que” tuvieron reuniones con las petroleras más importantes del país, pero están a la espera de lo estos decidan pero que nos pusieron como limite el 30 de abril y la semana que viene las distintas cámaras pretenden reunirse en la delegación para analizar el plan de acción”.