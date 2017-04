CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Maria Rosa Gómez, actual encargada del área de inmunizaciones del Hospital Dr. Fernando Irastorza como también del Plan SUMAR, comentó a través de Radiofmtotal que se está llevando a cabo la Semana Mundial de la Inmunización, determinada por la OMG (Organización Mundial de la Salud), cuyo lema es "Las Vacunas Funcionan". "No estamos de campaña sino haciendo promoción de vacunas por eso pido que se acerquen y verifiquen que su calendario de vacunación esté completo, porque este año se sumaron dos vacunas nuevas, contra el meningococo y la extensión de la del VPH en varones", indicó. A su vez, mencionó que este tipo de vacunación no solo se está realizando en el hospital sino que también en las salas de atención primaria y escuelas primarias. "Queremos elevar el porcentaje de vacunados de chicos de la corte del 2000 al 2006, ya que en este año los chicos que nacieron en el 2006 no deben esperar a cumplir los 11 años, tanto varones como mujeres llevan la misma vacuna a partir del corriente año, sin embargo los chicos nacidos en el 2005 siguen con las vacunas del calendario anterior", remarcó. Por otra parte, anunció que ya cuentan con la vacuna antigripal 2017 la cual tendrán que acceder de manera obligatoria los niños que hayan cumplido 6 meses y que sean menor de 2 años. Pasando estos, el pediatra debe solicitarla a través de un certificado médico por alguna patología determina. Vale aclarar, que hasta los 64 años se maneja dicha metodología, a partir de los 65 vuelve a convertirse en obligatoria como también debe ser de tal manera en las embarazadas sin importar la semana de gestión en curso. Los pacientes de riesgo que deben ser vacunados con la antigripal de adultos son aquellas personas que tengan problema de inmunodeficiencia, pacientes oncológicos, portadores de VIH, diabéticos, obesos o aquellos con problemas respiratorios. "Para lo unico que tenemos programado la vacunación por día es para los niños recien nacidos durante semana y se los vacuna los dias Lunes. Los dias miercoles, para los bebes de 8 meses y los chicos que cumplen 11 años; esta vacunación programada va desde las 7.30 de la mañana y termina al rededor de las 10 hs y a partir de ese horario se empieza con la vacunación normal", continuó diciendo. Destacó, también que la atención es por orden de llegada y por lo tanto pidió paciencia ya que el trabajo de vacunación es de mucha demanda. Con respecto al Programa Sumar, subrayó que es un seguro médico o una cobertura a la población materno-infantil, niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres y hombres hasta los 64 años sin obra social. "Está en todos los hospitales del país pero es jurisdiccional, es decir los que se inscribieron e hicieron uso de SUMAR en la provincia en Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires no les sirve esa licencia para la provincia de Corrientes", expresó. Para poder tener acceso a dicho plan, dentro de la provincia se debe hacer un tramite simple y gratuito, el cual consiste en una constancia de domicilio de la policía sino se debe concurrir al centro de salud mas cercano a su domicilio y completar el formulario único de inscripción. Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse a la línea gratuita de información del Programa SUMAR, 0800-222-7100, pueden dirigirse a las Unidades de Gestión Provincial O ingresar al sitio web del Programa SUMAR. Ante la manifestación de un vecino de la localidad sobre el funcionamiento del Centro de Salud Dr. Arturo Oñativia, la señora Gomez respondió que actualmente dicho centro no cuenta con un pediatra designado, por lo tanto para los controles normales de salud, como también el ingreso de la historia clinica y control de vacunas deberán concurrir al hospital donde serán atendidos por un pediatra del mismo ahora si son chicos mayores serán controlados por el Doctor Grela o la Doctora Gonzalez.