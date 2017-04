Detienen a una ex administrativa del Instituto Nuestra Señora del Pilar

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |La mujer fue aprehendida en el allanamiento a su vivienda, ubicada en la calle Monteagudo casi Berón de Astrada, y quedó a disposición de la Justicia. Por la misma causa de estafa y administración fraudulenta ya había sido apresado un hombre que tiene antecedentes delictivos.

Aprehendieron a una ex empleada administrativa del Instituto Nuestra Señora del Pilar, de la localidad de Curuzú Cuatiá, en el marco de la investigación por estafa y administración fraudulenta al establecimiento por una suma que ronda los $300.000.



La detención se produjo luego del allanamiento a una vivienda de calle Monteagudo casi Berón de Astrada de esa ciudad.



Es una vivienda perteneciente a una familiar de la ex administradora, que fue detenida y alojada en la Comisaría Primera. Esta mujer era ex empleada del Instituto Nuestra Señora del Pilar.



Para la Policía, tendría relación en la causa por supuesta estafa que se investiga en la dependencia policial.



El comisario inspector Leonardo Mazo, jefe de la Comisaría Primera, comentó que la investigación en la causa está adelantada.



Como se sabe, el sujeto detenido anteriormente a esta denuncia ya poseía dos más por causas similares, y actualmente está imputado por cobrar por servicios que no brindaba, como ser fumigación y limpieza.



El comisario dijo que “se está investigando el daño, pero puede decirse que se utilizó documentos de pagos privados de la institución y por esto como involucrada también se imputó a una persona femenina que trabajaba en el lugar, quien sería la ex administradora del Instituto”. Además, Mazo expresó que están “reuniendo todas las pruebas que sean oportunas para el esclarecimiento del hecho” y que “particularmente en esta causa hay un solo hombre detenido”. Mazo confirmó que “en cuanto al perjuicio (en dinero) que se le causó a la Institución, el monto sería bastante, se podría decir que supera los $300.000”.



La mujer recientemente detenida fue alojada en una dependencia a la espera de ser citada a declarar formalmente en el caso.

Trascendió que ya habría tramitado la eximición de prisión.



Fuente: El Litoral