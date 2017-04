Comienzo la obra del Museo de Malvinas

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El Presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Curuzú Cuatiá, Eduardo Sánchez, comentó a través de Radiofmtotal sobre el comienzo del tan esperando Museo de Malvinas. "Hace tres días que se ha comenzado con la obra; los albañiles están haciendo la base", acotó. "En esta primera etapa, se hará la base, las paredes y los techos. Todo depende del dinero que ingresa semanalmente", continuó diciendo. A su vez, mencionó que cuentan con la colaboración del Gobierno de la Provincia, el Gobierno Municipal y el bono contribución. "Todo va ser invertido para hacer la obra", exclamó Sánchez. Además, anunció que en el mes de Agosto estaría entregando la presidencia a la nueva comisión con el museo ya terminado. "Creo que es una de las cosas más importante que podemos tener en la ciudad, mientras haya un veterano de guerra vivo y vaya atendiendo a la gurizada con eso ya estamos", indicó. También, remarcó que con todo la tecnología que se cuenta hoy en día es mucho más fácil explicar y mostrar lo de la época porque explayarse con palabras tal vez cuesta más para describir totalmente lo que vivió y sintió. Con respecto al funcionamiento de la ambulancia de dicho centro, manifestó "hace un mes que no sé nada del tema pero sé que faltaba un famoso repuesto que era difícil de conseguir por eso lo iban a diseñar aca." Por otra parte, dio tranquilidad con respecto a la noticia dada estos últimos días sobre la intensión del Gobierno Nacional de reducir las pensiones a los veteranos de Malvinas."Me enteré por los medios de difusión, traté de conectarme con gente de Buenos Aires pero todavía no lo pude hacer pero acudí a otros medios que me avisaron que no era tan así; me dijeron que esto era una noticia más", subrayó. Para finalizar, aclaró que la entrega de los bolsones se realizará el día Miércoles, Jueves y viernes de la semana que viene, "el dinero está depositado, lo que pasa que el Lunes a ser feriado, se complica para la segunda entrega de la mercadería porque no se sabe si el distribuidor va a llegar para el Martes."