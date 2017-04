En 15 días se estar exhibiendo las listas y fecha del sorteo de la 150 viviendas de INVICO

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El candidato a Intendente por ECO José Irigoyen comentó que se le ha entregado un subsidio al Instituto Club de Leones, cuyo valor fue de 150 mil pesos. Y que además, tuvo una reunión con toda la comisión de dicho club donde tocaron varios temas, como por ejemplo la violencia de género o la situación de los chicos de la calle. "Es un problema de la sociedad, nosotros como propuesta lo pensamos y es muy ideado para lo que va ser nuestra gestión ya que es un tema de actualidad en la que hay que estar preparado", manifestó el señor Irigoyen. A su vez, remarcó que su objetivo es hacer una buena administración, tener una organización u orden establecido y estar al servicio de la gente. "Ese es el fin del Municipio, llegar con el servicio público, llegar con las obras", indicó. "Este Municipio viene hace más de 20 años con aciertos y errores pero hay cosas que en estos años no se han solucionado y se han profundizado. Por eso, creemos que en ese sentido hay que establecer prioridades, las cuales están bien vistas porque la propia gente cuando se la visita te dicen cuáles son las necesidades y unos de los problemas mas trascendentales son el tema de la basura, la no resolución sobre la canalización de los arroyos y un montón de otras cosas como es asfalto, la iluminación y la limpieza de la ciudad, que son ejes fundamentales de una gestión", continuó diciendo. Con respecto al área de salud, Irigoyen, expresó que se realizo en el domicilio del señor Miño, equidistantes del Paraje Pairirí y Basualdo, se presentará una unidad móvil de Salud Pública del Gobierno Provincial en donde se realizará toma de muestras y procesamientos de las mismas en virtud del examen para detectar y prevenir cáncer de cuello uterino y de útero. Además, agregó que en horas del mediodía se realizará la vacunación contra la gripe y el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes ejecutará su programa "Menú de Vida", el cual tiene por objetivo la capacitación en alimentación saludable y manipulación de alimentos. Incluso recordó que la semana pasada se llevó a cabo una serie de remates de pequeños productores,la cual fue muy importante en la ciudad de Curuzú Cuatiá y así lo han destacado las autoridades de IDECOR y representantes de dicha ciudad. "La convocatoria fue exitosa porque en dicho remate hubo más de 80 productores donde entre todos se juntaron 1300 cabezas de ganado, es aquí donde se ve la importancia que tiene", acotó el candidato a Intendente. Tras la problemática de energía, la cual provocó la perdida de electrodomésticos a los barrios de INVICO, Irigoyen, contó que el día Lunes de la semana que viene se estarán entregan dichos equipos a los afectados. "Son al rededor de 200 electrodomésticos", aseguró. Por otra parte, con relación al sorteo de las casas de INVICO, comunicó que entre 10 y 15 días van a estar exhibiendo las listas y diciendo la fecha del sorteo. Y es aquí cuando subrayó que las 150 viviendas en construcción, van a contar con instalación de gas, asfalto para fin de año e iluminación. Sin embargo, con respecto a esta última agregó "en este momento no sé cómo va ser ese servicio pero mas allá de eso la iluminación va ser garantizada", finalizó.