Se lanzan los juegos correntinos

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El evento tendrá lugar el viernes 12 de mayo, a las 10 horas, en el Gimnasio Pedro Ferré, ubicado en la sede de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, en el Edificio Central del barrio Ferré, en Capital. En el mismo luego de la inauguración se realizarán charlas médicas y charlas con respecto al reglamento que se deberá seguir para poder competir. Los juegos correntinos son juegos de competencia deportiva que permiten clasificar a los participantes para los juegos nacionales Evita, estos son organizados por la Secretaría de Deportes de la Provincia, en conjunto con la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación, y el Instituto de Cultura en lo referente a los Juegos Culturales y pretenden la participación de todos los jóvenes correntinos sin dejar de lado a nadie. Los juegos según remarco el Gobernador de la Provincia “será en 6(seis) zonas geográficas” y se dividen en: • Etapa local • Subzonal • Zonal • Provincial • Nacional (Mar del Plata) En San Juan se realizará los juegos para “adultos mayores” del día 15 al 18 de noviembre con las disciplinas: Sapo, Tejo, Newcom Ajedrez y Tenis de Mesa y las competencias para atletas discapacitados en Resistencia, Chaco del 22 al 30 de noviembre. Los juegos que se desarrollaran este año son: Voley sub 17 masculino y femenino, Handball sub 16 masculino y femenino, Ajedrez sub14 mixto ,Ajedrez sub 16 mixto, Badminton sub 14 femenino, Badminton sub 14 masculino, Básquet 3 vs 3 convencional sub14 femenino, Básquet 3 vs 3 convencional sub14 masculino, Básquet 3 vs 3 convencional sub16 femenino, Básquet 3 vs 3 convencional sub16 masculino, Boxeo sub 16 masculino y Boxeo sub 16 femenino, Boccia sub 18 mixto, Canotaje sub 14 femenino, Canotaje sub 14 masculino, Ciclismo sub 14 femenino, Ciclismo sub 14 masculino, Ciclismo sub 16 femenino, Ciclismo sub 16 masculino, Ciclismo de montaña sub 14 femenino, Ciclismo de montaña sub 14 masculino, Esgrima sub 14 femenino, Esgrima sub 14 masculino, Fútbol 11 sub 14 masculino, Fútbol sub 16 masculino, Fútbol 7 sub 14 femenino, Fútbol 7 sub 16 femenino, Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 1, Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 2, Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 3, Gimnasia Artística sub 15 Masculino nivel 1, Gimnasia Artística sub 15 Masculino nivel 3, Gimnasia rítmica infantil sub 14 femenino, Gimnasia rítmica juvenil sub 14 femenino, Básquet 5 vs 5 sub 15 masculino, Básquet 5 vs 5 sub 15 femenino, Básquet 5 vs 5 masculino sub 17 masculino, Básquet 5 vs 5 sub 17 femenino, Hockey sub 14 femenino, Hockey sub 14 masculino, Hockey sub 16 femenino, Hockey sub 16 masculino, Judo sub 14 femenino, Judo sub 14 masculino, Levantamiento Olímpico sub 15 femenino, Levantamiento Olímpico sub 15 masculino, Karate sub 15 femenino, Karate sub 15 masculino, Lucha sub 14 femenino, Lucha sub 14 masculino, Taekwondo sub 14 femenino, Taekwondo sub 14 masculino, Patín artístico sub 14 femenino, Pelota - Goma - Trinquete sub 16 masculino. Rugby sub 16 masculino, Tenis de Mesa sub 14 femenino, Tenis de Mesa sub 14 masculino, Tiro Deportivo sub 14 femenino, Tiro Sub 14 masculino, Tiro Deportivo sub 16 femenino, Tiro Deportivo sub 16 masculino, Voley sub 15 femenino, Voley sub 15 masculino, Voley de playa sub 14 femenino, Voley de playa sub 14 masculino, Ajedrez Adultos Mayores, Newcom Adultos Mayores, Sapo Adultos Mayores, Tejo Adultos Mayores, Tenis de Mesa Adultos Mayores, Acuatlón sub14 femenino, Actuatlón sub14 masculino, Acuatlón sub16 femenino, Acuatlón sub16 masculino, Atletismo Natación, Discapacitados sub 14 mixto, Atletismo Natación Discapacitados Sub18 mixto, Atletismo convencional sub14 femenino, Atletismo convencional sub14 masculino, Atletismo convencional sub 17 femenino, Atletismo convencional sub 17 masculino, Atletismo discapacitados sub16 mixto, Básquet 3 vs 3 discapacitados sub16 mixto, Cestoball sub 14 femenino, Fútbol PC sub 18 masculino, Goallball sub18 mixto, Handball sub 14 femenino, Handball sub 14 masculino, Handball sub 16 femenino, Handball sub 16 masculino, Nado sincronizado sub 14 femenino, Natación sub 14 femenino, Natación Sub 14 masculino, Natación discapacitado sub 16 mixto, Tenis de Mesa discapacitados sub 18 mixto, Voley sub 14 femenino, Voley sub 14 masculino, Vóley sub 16 masculino y Voley sub 16 femenino. En comunicación con Radiofmtotal, para comentar más acerca de esto charló el Secretario de Deportes, Profesor Jorge Lucietti, quien en un primer momento dijo que “a partir de un programa nacional implementado el año pasado, para la ayuda de clubes, varios clubes lograron ponerse al día”.contando tambien que “se entregó subsidios a 107 clubes dentro de los cuales 8 fueron de Curuzú Cuatiá y el monto que estos recibieron fue de $50.000, pero que los clubes que realizaron ahora la petición de esta ayuda van a recibir $100.000 que solo se tienen que llevar las carpetas a Buenos Aires” . Además informó que “en una de las 30 carpetas que se tiene que mandar a Buenos Aires está la del Club Social Deportivo Victoria perteneciente también a Curuzú”. Por otro lado en cuanto a los juegos correntinos que se van a lanzar, dijo que “hubo varios cambios, como por ejemplo el de que los chicos con discapacidades realicen los juegos en Chaco Resistencia y que ahora, estos solo van a tener en dos etapas”. Además recordó que los chicos solo pueden ser 110, pero multiplicando con las 24 provincias que participan serian un total de más de 2500 chicos”. En cuanto al alojamiento de todos estos afirmó que “se decidió como no hay la suficiente capacidad hotelera, alojarlos primeramente a 55 y luego de que estos salgan a 55 más y así sucesivamente y es por eso que los juegos se realizan en varios días”. Finalizando comentó que “la otra novedad es que la categoría “mayores” se hace en San Juan, provincia que está trabajando mucho en el tema deportes.