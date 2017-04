CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Jefe Regional de ANSES, Leandro Zdero, comentó a través de Radiofmtotal que la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de Junio de 2016 por el Congreso de la Nación, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra la ANSES, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo. Por otro lado, para quienes no iniciaron juicio, pero tienen el mismo derecho, se les propondrá un ajuste de la jubilación siguiendo los mismos parámetros y con la misma metodología. Los acuerdos deben homologarse en sede judicial, por lo que es necesario que cada titular cuente con un abogado. El jubilado o pensionado, su abogado y ANSES acuerdan ante un Juez el ingreso al Programa y consecuentemente el fin del juicio o la no iniciación del mismo. Quienes deciden rechazar la propuesta o no ingresar al Programa, seguirán cobrando su haber actual. Si están en juicio, una vez concluido el mismo ANSES acatará la sentencia. "Todos los que entran al Programa de Reparación Histórica sí o sí tienen que tener aportes hechos a lo largo de su vida, es decir aquellos que no lo hicieron no van a poder tenerlo", acotó. A su vez, comentó que en la provincia de Corrientes ya existen más de 31 mil jubilados y pensionados que podrán acceder al mismo realizando la consulta a través de la página de ANSES con la clave de seguridad social o directamente en la oficina. "Muchos de los tramites se puede hacer por Internet", agregó el señor Zdero. Con respecto a la última noticia sobre el recorte en las pensiones no contributivas para aquellas personas, como por ejemplo ex combatientes, madres de siete hijos, adultos mayores, discapacitados y demás. Zdero, manifestó "hay que darle tranquilidad a la gente porque las cosas se están haciendo bien es decir que el beneficio llegue a quien tenga que llegar, por lo cual las pensiones no contributivas no corresponden a ANSES sino que al Desarrollo Social de la Nación". Además, remarcó que en muchos de los casos, se hace un control para que las personas que están cobrando estén dentro de los requisitos y el perfil para poder cobrar dicha pensión, es decir se hace un cruzamiento de los datos. "Nosotros desde de ANSES no damos ninguna baja", terminó diciendo.