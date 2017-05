4to Encuentro de Rugby Infantil en Curuzú Cuatía

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) Ramiro Guglielmone, Presidente de la entidad Ñandubay Rugby Club comentó por Radiofmtotal que el día 6 y 7 de Mayo del corriente año se realizará el 4to encuentro de Rugby Infantil en el predio de la Sociedad Rural de dicha localidad, al cual asistirán equipos de toda la provincia. "Los Clubes que ya me confirmaron son San Patricio de Corrientes, Mercedes, Goya, Libres, Caseros, Virasoro, Club Carpincho que es de Colonia Pellegrini y San José de Paraguay", acotó. A su vez, mencionó que se esperan al rededor de 350 o 400 chicos, los cuales se alejorán en dicho predio con distintas carpas, es decir este encuentro tendrá estilo a campamento. "A partir del Sábado al mediodía se estará recibiendo a las delegaciones, ese mismo a la tarde se jugará los partidos, a la noche se dará de comer a los chicos y habrá música, festival de canto, sorteos...toda una fiesta y esto termina tipo 00 hs porque al otro día tienen que jugar de nuevo al rededor de las 9 o 10 hs hasta el mediodía", continuó diciendo. Guglielmone, remarcó que los partidos serán tipo amistosos y no campeonatos por lo tanto,los puntos no serán contados. "Calculo que los partidos empezarán a las 14 hs para aprovechar la luz del día y tipo 18 o 19 hs se irá terminando por el mismo tema y además por el frío. Ojala nos acompañe el tiempo, porque en estas actividades al aire libre es fundamental el clima", indicó. Por otra parte, mencionó que cuentan con el rugby infantil que es de chicos de 6 a 14 años de edad, después los juveniles que es categoría M2 que significa 17-18 años de edad y los mayores que son Categoría de Primera División. "Hoy a las 14 hs viene Mercedes a jugar la categoría de juveniles mayores y a las 16 hs empiezan los mayores, están todos invitados", agregó. Además, explicó que el Rugby es un deporte muy interesante, lindo y completo ya que pueden jugar chicos con todas las condiciones físicas. "Es un deporte de contacto, tenemos todos los mecanismos de seguridad", exclamó. Asimismo, subrayó que es un deporte que requiere muchos jugadores por lo tanto, los chicos aprenden lo que es el juego en equipo, mantener la amistad y el compromiso con el mismo. "El tema del bullying es un tema muy latente estos últimos años y por eso, nosotros en los entrenamientos hacemos mucho hincapié en esos temas al respeto al jugador, al compañero, al que no le sale la jugada y demás", sostuvo el presidente. "El Ñandubay Rugby es una subcomisión de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá y la personería es de la Sociedad Rural lo cual le debemos nuestro agradecimiento porque eso no ha facilitado mucho", señaló. "Estamos incluyendo un deporte más en Curuzú Cuatiá, estamos intentando que se consolide como club independiente", terminó diciendo.