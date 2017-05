Clínicas anuncian que dejarán de atender PAMI en todo el país desde mayo

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Defendor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Bs. As., Eugenio Luís Semino en comunicación con Radiofmtotal explicó que "los empresarios rechazan firmar convenio con PAMI ya que lo que este último pretende es cambiar el sistema de contratación del modelo prestacional implementado por Calos Regazonni, por un sistema capitado". Recordó que "ambos sistemas ya se implementaron pero fracasaron y que es obvio que cualquiera de los dos son bueno siempre y cuando se pague en tiempo y forma, cosa que no sucedió". Además contó que "se piensa en hacer un 50% de recorte en los ingresos de los que están en un nosocomio pero para ello debe haber un equilibro ya que lo que esto hace es marcar en una profunda crisis del sector salud y el único descuidado es el adulto jubilado". "El PAMI sigue intervenido más allá de la Ley 19.032 que dice que este debe contar con un directorio tripartito", relató también Semino y aseguró que el otro problema es el control de medicamentos ya que algunos de ellos aumentaron el 200%". Finalizando reiteró que PAMI lo que discute es que no se corten las prestaciones y mencionó que este no cubre servicio fúnebre"