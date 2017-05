Curso de Esquila y Acondicionamiento (ABE) Prolana

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | "Durante la semana del 15 al 19 de Mayo del corriente año se realizarán capacitaciones gratuitas de esquila y acondicionamiento de lanas bajo normas PRO LANAS en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Mercedes", así lo informó Gabriel Pare por Radiofmtotal, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial de la Ley Ovina de Corrientes. El programa PRO LANA se ejecuta en la provincia a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de Ley Ovina desde el año 2007 con el objetivo de sumar valor agregado y calidad a las lanas correntinas y generar mano de obra capacitada en la región. Actúa a través de capacitaciones, reválida de matrículas, concursos de esquila, impulsando la adopción masiva de prácticas tecnológicas como la Esquila Tally-Hi, el acondicionamiento y el envasado en material no contaminante que aseguren un mejoramiento en el proceso de esquila y presentación de la lana, brindando y generando información relacionada con la evolución de los mercados y valores de referencia, información técnica y de interés general para los productores del sector. Los interesados podrán acercarse a las oficinas de Ley Ovina ubicada en la calle Rodrigo Peña 850, comunicarse al teléfono 3774431276 o escribir de forma privada al mail Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o al Facebook Ley Ovina Corrientes. Cuyo único requisito es la presentación de la fotocopia del DNI (ambos lados). "El objetivo es capacitar y fortalecer la cantidad de recursos humanos capacitados para trabajar en la esquila", exclamó el coordinador. A su vez, mencionó que los inscriptos deberán presentarse el día Domingo 14, de 19 a 21 hs en el albergue municipal para poder arrancar a primera hora el día 15. "El colectivo de la experimental del INTA nos estaría pasando a retirar a las 7 hs y nos llevaría a la unidad para arrancar con los cursos", indicó. Por otra parte, remarcó que ambos cursos se dictan de forma paralela, son totalmente gratuitos y limitados ( 15 para esquila, 10 para acondicionamiento). "Ya hay gente inscripta", subrayó. "La idea es que se inscriba la mayor cantidad de gente porque en el curso anterior no cubrimos el cupo debido a que se inscribieron y no fueron", terminó diciendo.