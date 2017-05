Conforman equipos para asistir a niños del Interior

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Plan Nacional de Primera Infancia se instrumenta a través de la refacción edilicia de las instituciones, el equipamiento para mejorar atención y los equipos técnicos que se ocupan de las necesidades y demandas de los niños y sus familias, por lo tanto, este incluye espacios destinados a la atención integral de los niños de 45 días a 4 años de todo el país. Dichos espacios tienen como objetivos brindar cuidado, acompañamiento y estimulación temprana en un entorno saludable que busca garantizar su pleno desarrollo. El mismo apunta a cuatro ejes: 1. Asistencia nutricional: donde se busca garantizar una alimentación adecuada de acuerdo a las necesidades de cada edad y los hábitos alimenticios de las comunidades. 2. Prevención y promoción de la salud: Organización de talleres y capacitaciones destinadas a los chicos y sus familias. 3. Estimulación temprana y psicomotricidad: se llevan a cabo juegos, ejercicios físicos y actividades lúdicas donde desarrollan las distintas capacidades. 4. Talleres y cursos de capacitación: Facilitación de la información necesaria para promover una adecuada crianza de los niños, fortaleciendo los vínculos familiares. 5. Con respecto a esto, la Directora de los Derechos de la Niñez, Divina Bressan, comentó por Radioftmtotal que han presentado 32 proyectos de CDI a nivel Nacional, los cuales todos fueron aceptados y actualmente se están ejecutando."Estamos felices de poder trabajar con la Nación porque con la gestión anterior no lo podíamos hacer, y no hay nada mejor que trabajar en conjunto", remarcó. Bressan, indicó que una de las partes del proyecto es trabajar entre Nación y Provincia con refacción, equipamiento y a su vez, con un equipo técnico, conformado por un asistente social, un especialista en estimulación temprana y un psicólogo. Por otra parte, mencionó que los equipos técnicos para atender las necesidades socioeducativas de los niños de los Centros de Desarrollo Infantil de Mercedes, Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá ya se ha conformado. "El equipo técnico de Mercedes trabajará con los CDI Niño Rhupa I y Niño Rhupa II; el de Libres con los CDI Blanca Nieves y Las Ardillitas, así como Jesús de Nazareth y San Ramón, ambos de Caseros; y el de Curuzú con los CDI Semillita, Mitaí Porá y San Jorge, éste último de Sauce", expresó la directora. Además, subrayó que solo en la provincia de Corrientes, la iniciativa beneficiará a alrededor de cinco mil niños que asisten a 35 CDI entre la Capital y el Interior. "No importa la cantidad de niños, no hay un tope porque tenemos capital, esto le va a llegar a todos los CDI de la provincia", terminó diciendo.