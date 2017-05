Denuncian a policías por apremios ilegales

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |María Alsogaray, comentó por Radiofmtotal que su hijo fue detenido el pasado fin de semana. Según la denuncia radicada en sede judicial, los agentes lo agredieron dentro de la celda cuando se encontraba esposado.

El joven de 23 años de edad, sufrió graves heridas en varias parte del cuerpo y no fue atendido por el médico de la policía debido a que no se encontraba."Cuando mi marido fue a pagar la multa, el Oficial le dijo que no lo llevaron al médico, le pidió para llevarlo y se lo negó. El médico de la policía no estaba entonces lo atendieron en la guardia y lo dejaron con la cabeza rota y todo ensangrentado, me parece que el hospital tendría que tener un poco de orden en la guardia", manifestó la madre del joven.



Por otra parte, la señora expresó que su hijo tuvo que viajar en las condiciones en la que encontraba debido a que actualmente se encuentra trabajando en la ciudad de Buenos Aires."Nosotros por cuenta nuestra lo medicamos para que el pueda presentarse a trabajar", agregó.



Sin embargo, remarcó que el motivo de su reclamo es que salga a la luz la clase de maltrato que existe por parte de los policías hacia los jóvenes.



"No tengo para pagar un abogado pero voy hacer todo lo posible para que esto no quede así", terminó diciendo.