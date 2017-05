Pami: Nos vemos obligados a salir de las prestaciones

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |Sergio Cassinotti anunció que PAMI cambió el modelo de financiación a las clínicas y laboratorios, el cual modificaría la obligación a los afiliados a ir a una clínica y la obra social pagaría un precio fijo por cada uno de ellos. Tras dicha noticia, la titular del ente en Corrientes, Norma Pérez, aseguró que sólo se modifica la forma de pago a las prestadoras y que no habrá cambios en la atención al afiliado. A nivel nacional hablan de “crisis” y de falta de atención en algunos centros de salud. Con respecto a lo anterior el Doctor Pablo Rodriguez, miembro del directorio del Sanatorio San Roque y médico de cabecera del PAMI, amplió la información a través de Radiofmtotal. "Dicen que solo hay un cambio en el pago de los prestadores y la realidad es que es un cambio totalmente distinto al sistema que venía funcionando y volvemos al sistema capitado que fue el sistema por el cual en su momento el sanatorio San Roque dejó de dar prestaciones al PAMI", explicó el doctor. "Si volvemos al viejo sistema y a las viejas prácticas; otra vez nos vemos obligados a salir de las prestaciones del mismo, por lo tanto no solo es un cambio", manifestó. Rodriguez, relató que la mayoría de las obras sociales pagan por prestación, "si yo hago un parto me pagan por ese parto, si hago tres me pagan por los tres", ejemplificó. Explicó, a su vez que el sistema capitado, es un sistema que da un monto fijo, "Te damos 500 mil pesos y vos atendés a todos los afiliados del PAMI que estén anotados en el Sanatorio San Roque", agregó. Respecto a la “crisis”, nombrada anteriormente, la señora Norma Pérez sostuvo: “No lo veo así, para mí no está en crisis la obra social y esto también lo pueden decir los afiliados de la provincia”. Y con relación a esto, el doctor exclamó "esta situación hay que analizarla muy bien y ver como va a continuar el sistema."