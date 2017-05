Se realizara Campaña de detección y prevención de osteoporosis

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | "El día Martes 23 de Mayo del corriente año a partir de las 8 hs en el Hospital Fernando Irastorza de la localidad de Curuzú Cuatiá, se estará realizando una campaña comunitaria privada de detección y prevención de la Osteoporosis" así lo comunicó por Radiofmtotal, Sofia Worobiéj quien es operadora Técnica en Densitometrias Oseas y Coordinadora de Campañas Comunitarias De Detección y Prevención Temprana de la Osteoporosis. La Osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que supone un aumento de la fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir fracturas. El origen de la misma, debe buscarse en los factores que influyen en el desarrollo y la calidad del hueso. El riesgo de padecer Osteoporosis vendrá determinado por el nivel máximo de masa ósea que se obtenga en la edad adulta y el descenso producido por la vejez. Además del envejecimiento, en su aparición intervienen factores genéticos y hereditarios. Las hijas de madres que tienen Osteoporosis, por ejemplo, adquieren un volumen de masa ósea inferior que el de hijas de madres con huesos normales, y lo mismo sucede con gemelos univitelinos. La desnutrición, la mala alimentación, el escaso ejercicio físico y la administración de algunos fármacos también pueden favorecer la aparición de la Osteoporosis. Sin embargo, la menopausia es uno de los factores que más influye en su desarrollo en las mujeres, ya que la desaparición de la función ovárica provoca un aumento de la resorción ósea. Durante años se ha conocido a la osteoporosis como la epidemia silenciosa debido a que esta patología no produce síntomas, aunque el dolor aparece cuando surge la fractura. Los especialistas señalan que algunas fracturas vertebrales pueden pasar desapercibidas puesto que no se producen síntomas. En estos casos se pierde la oportunidad de frenar la pérdida de masa ósea y reducir el riesgo de nuevas fracturas.Las más comunes son las del fémur proximal, humero, vértebras y antebrazo distal (muñeca). "Comenzamos la campaña por Gualeguaychú, Entre Rios, y finaliza en la localidad de Curuzú, estoy acompañada por un equipo técnico de profesionales que llevarán dos escáners importados, únicos en el país que son capaces de diagnosticar esta enfermedad, de manera rápida y efectiva.", mencionó. La convocatoria es para toda la población hombres, mujeres y niños mayores de 10 años, por lo tanto los interesados deberán inscribirse con tiempo en dicho hospital con la Doctora Mabel Beasley. De hecho, la operadora técnica Worobiéj señaló que todos aquellos que quieran participar de esta campaña lo pueden hacer desde ahora, dejando una seña, ya que el servicio no es gratuito, pero teniendo en cuenta la importancia que tiene para la salud, tiene un "módico" valor (650 pesos)."El estudio en cualquier centro de diagnóstico cuesta entre 1000 a 2000 pesos", agregó. "Se realizará primeramente una charla informativa y luego se procederá al estudio de densiometría ósea, que es el escaneo propiamente dicho, con equipos Calscan de última generación", continuó diciendo. Con respecto a los equipos, Worobiéj, remarcó que informan sobre el grado de descalcificación de la columna o de la cadera, y con esta información que se les entrega a los pacientes en el acto, el médico de confianza podrá sugerir el tratamiento necesario y adecuado de acuerdo a su patología. "Vale decir también que no requiere ninguna preparación previa, no es doloroso y es apto para personas que cuentan con bypass, marcapasos, prótesis, embarazadas, etc. Someterse al escaneo que es rápido no tiene contraindicación ni requiere orden y el resultado es inmediato", indicó. Para finalizar, subrayó que la importancia de realizarse este tratamiento, indoloro, rápido y eficaz se torna necesario, incluso si se atiende a las estadísticas del país, donde se señala que cada 16 minutos se produce una fractura de cadera por esta enfermedas, con todas las complicaciones que trae aparejada esta fractura. De hecho, estas complicaciones causan miles de muertes por año.