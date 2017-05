Clínicas correntinas firmaron nuevo convenio y aplicarán otro sistema de cobro con el Pami

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Ante el cambio del modelo de financiación a las clínicas y laboratorios, la Doctora Norma Pérez, titular del ente en Corrientes, comentó por Radioftmtotal que solo se modificará la forma de pago a los prestadores, por lo tanto este cambio no afectará a los afiliados. "Las clínicas no aplican nada, es el PAMI que ha cambiado su sistema de pago a modo capitado, el cual anteriormente ya funcionaba. Ahora se paga un monto determinado a las clínicas y sanatorios de acuerdo a la cantidad de afiliados que tengan anotados, es un monto regular", expresó la señora Pérez. Remarcó a su vez, que la atención a los afiliados, no tendrá ningún, ya que estos no están involucrados en dicho cambio. "Es un cambio de prestación de acuerdo entre el PAMI y los prestadores", exclamó. "Este sistema tiene su pro y su contra, que en realidad no hay contra ya que el PAMI exige un mayor control de auditoria", manifestó. La señora Pérez, sostuvo que su función es controlar y auditar, cosa que no se hizo durante mucho tiempo, "obviamente ningún sistema de pago puede funcionar si no hay auditoria", agregó. A nivel nacional hablan de crisis, sin embargo la doctora acotó "mas que crisis es una negociación eficaz; cada lugar tiene su forma de trabajo, su nivel de sistema de salud y nosotros más allá que somos unas de las provincias mas pobres del país tenemos nuestro sistema de salud mas o menos aceptable en relación a otras, y esto favorece un poco". Por otra parte, indicó que aquellos afiliados que tengan algún tipo de problema tendrán que comunicarse al 138 PAMI Escucha o al 0800-333-0234 en caso de emergencia como por ejemplo pedido de atención domiciliaria.